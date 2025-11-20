हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने चोरी छुपे कर ली सगाई? तस्वीरों में मिला संकेत
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या खेल से ज्यादा अपने निजी जीवन को लेकर चर्चा में हैं। 2024 में मॉडल नताशा स्टैनकोविक संग उनके तलाक की चर्चाएं खूब छाईं। इस साल हार्दिक अपने नए प्यार को लेकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। एक समय था जब अभिनेत्री माहिका शर्मा के साथ उनके डेटिंग की अफवाह थी और अब क्रिकेटर खुद अपनी रोमांटिक तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ताजा तस्वीरों ने दोनों की सगाई पर संकेत दे दिया है।
संकेत
माहिका की चमचमाती अंगूठी से मिला संकेत
हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इनमें उन्हें माहिका, बेटे अगस्त्य और पालतू कुत्ते के साथ जश्न मानते हुए देखा गया। तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू किया, तो लोगों की नजरें माहिका की चमचमाती अंगूठी पर टिक गईं। दरअसल, अभिनेत्री ने अपने बाएं हाथ में हीरे से जड़ी चमकदार अंगूठी पहन रखी है। सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि दोनों ने सगाई कर ली है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीर
सफर
जानिए माहिका का फिल्मी सफर
हार्दिक की पहनी पत्नी नताशा की तरह माहिका भी मनोरंजन जगत से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने एक फ्रीलांसर के रूप में शुरुआत की और रैपर रागा के एक म्यूजिक वीडियो से चर्चा बटोरी। इसके बाद उन्हें ओमंग कुमार की फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' और 'इनटू द डस्क' में देखा गया। माहिका कई विज्ञापनों का हिस्सा भी रही हैं। वे तरुण तहिलियानी और मनीष मल्होत्रा संग काम कर चुकी हैं। सोशल मीडिया पर उनके फैशन और फिटनेस कंटेंट काफी मशहूर हैं।