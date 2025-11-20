हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की सगाई की चर्चा तेज (तस्वीर: एक्स/@HardikPandyaFansClub)

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने चोरी छुपे कर ली सगाई? तस्वीरों में मिला संकेत

लेखन ज्योति सिंह 12:04 pm Nov 20, 202512:04 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या खेल से ज्यादा अपने निजी जीवन को लेकर चर्चा में हैं। 2024 में मॉडल नताशा स्टैनकोविक संग उनके तलाक की चर्चाएं खूब छाईं। इस साल हार्दिक अपने नए प्यार को लेकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। एक समय था जब अभिनेत्री माहिका शर्मा के साथ उनके डेटिंग की अफवाह थी और अब क्रिकेटर खुद अपनी रोमांटिक तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ताजा तस्वीरों ने दोनों की सगाई पर संकेत दे दिया है।