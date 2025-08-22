'एक दीवाने की दीवानियत' का टीजर जारी, हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा ने जीता दिल

टीजर

21 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म

हर्षवर्द्धन और सोनम की जोड़ी को दर्शकों से जबरदस्त सराहना मिल रही है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत रही है। फिल्म में उनके इमोशनल सीन दर्शकों को गहराई से छू रहे हैं। 'एक दीवाने की दीवानियत' को इस साल दिवाली के मौके पर यानी 21 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का सामना आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' से होगा। इस फिल्म के निर्देशन की कमान मिलाप मिलन जवेरी ने संभाली है।