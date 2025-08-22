'एक दीवाने की दीवानियत' का टीजर जारी, हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा ने जीता दिल
क्या है खबर?
अभिनेता हर्षवर्द्धन राणे एक प्रेम कहानी लेकर आ रहे हैं। जब से फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। इस फिल्म में हर्षवर्द्धन के साथ अभिनेत्री सोनम बाजवा नजर आएंगी और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। अब आखिरकार 'एक दीवाने की दीवानियक' का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें प्यार, जुनून, नफरत और पागलपन देखने को मिल रहा है।
टीजर
21 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म
हर्षवर्द्धन और सोनम की जोड़ी को दर्शकों से जबरदस्त सराहना मिल रही है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत रही है। फिल्म में उनके इमोशनल सीन दर्शकों को गहराई से छू रहे हैं। 'एक दीवाने की दीवानियत' को इस साल दिवाली के मौके पर यानी 21 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का सामना आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' से होगा। इस फिल्म के निर्देशन की कमान मिलाप मिलन जवेरी ने संभाली है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
The teaser of #EkDeewaneKiDEEWANIYAT is unveiled.— Sumit Kadel (@SumitkadeI) August 22, 2025
A tale where love turns to obsession, trust breaks into betrayal, and madness consumes all.
SONG IN THE TEASER IS A CHARTBUSTER 🔥
Releasing this Diwali – 21st October 2025.
Starring: #HarshvardhanRane & #SonamBajwa… pic.twitter.com/Ijgj0AhRA1