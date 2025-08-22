जसविंदर भल्ला के निधन पर गमगीन हुआ पंजाबी सिनेमा, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जताया दुख 

पंजाबी अभिनेता और कॉमेडियन जसविंदर भल्ला ने 65 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। जसविंदर के निधन से हर कोई गमगीन है। पंजाबी सिनेमा में भी मातम पसर गया है। गिप्पी ग्रेवाल से लेकर जैस्मिन भसीन तक, पंजाबी फिल्मी दुनिया से जुड़े कई सितारों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जसविंदर के निधन पर दुख जताया है।

दुख वे हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे- मान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, 'जसविंदर भल्ला जी का इस दुनिया से अचानक चले जाना बेहद दुखद है। उनकी हंसी की खामोशी से मन भारी हो रहा है। वाहेगुरु के चरणों में उनकी आत्मा को शांति मिले। वे हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।' बता दें कि जसविंदर का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को दोपहर 12 बजे मोहाली के बालोंगी श्मशान घाट पर होने वाला है।

श्रद्धांजलि सोनम बाजवा ने भी दी श्रद्धांजलि जैस्मिन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जसविंदर की तस्वीर साझा की और लिखा, 'भल्ला सर के दुखद निधन की खबर सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं आपके साथ काम करने के लिए भाग्यशाली थी सर। आपकी ऊर्जा, आपके काम के प्रति आपके प्यार की कमी खलेगी। मुझे यकीन है कि आप अपनी सकारात्मकता और प्यार से अब स्वर्ग को रोशन कर रहे होंगे।' उधर अभिनेत्री सोनम बाजवा ने भी जसविंदर के निधन पर दुख जताया है।

शोक आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे- गिप्पी गिप्पी ने लिखा, 'यकीन करना बहुत मुश्किल है। मैं सदमे में हूं। वह पूरी इंडस्ट्री में हमारे लिए एक पिता, गुरु और एक प्रतिभाशाली अभिनेता जैसे थे। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत था। यह सबसे बुरी खबर है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे जीवन पर उनके प्रभाव को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। मैं उन यादों को संजो कर रखूंगा, जो हमने साझा कीं और जो सीख उन्होंने मुझे दी। आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे।'