हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत' का नया पोस्टर जारी, कब रिलीज होगा टीजर? 

'एक दीवाने की दीवानियत' का नया पोस्टर देखा क्या?  (तस्वीर: एक्स/@taran_adarsh)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 21, 2025
12:48 pm
अभिनेता हर्षवर्द्धन राणे पिछले काफी समय से अपनी आगामी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इसमें उनकी जोड़ी सोनम बाजवा के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। मिलाप मिलन जवेरी ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है। अब 'एक दीवाने की दीवानियत' का नया पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें हर्षवर्धन और सोनम की बेहतरीन केमिस्ट्री दिख रही है।

कल रिलीज होगा टीजर

पोस्टर में लोग सोनम-हर्ष की रोमांटिक केमिस्ट्री के कायल हो गए थे। इस फिल्म का टीजर 22 अगस्त को रिलीज होगा। 'एक दीवाने की दीवानियत' को इस साल दिवाली के खास मौके पर यानी 21 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का सामना आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' से होने वाला है। 'एक दीवाने की दीवानियत' एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें प्यार, जुनून, नफरत और पागलपन देखने को मिलेगा।

