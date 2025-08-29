'एक दीवाने की दीवानियत' का पहला गाना 'दीवानियत' जारी, विशाल मिश्रा ने लगाए सुर 

दीवानियत

21 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म

'दीवानियत' गाने को विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है। इसमें हर्षवर्द्धन और सोनम की खूबसूरत बेहतरीन केमिस्ट्री दिख रही है। 'एक दीवाने की दीवानियत' एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें प्यार, जुनून, नफरत और पागलपन देखने को मिलेगा। इस फिल्म को इसी साल दिवाली के खास मौके पर यानी 21 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का सामना आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' से होने वाला है।