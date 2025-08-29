'एक दीवाने की दीवानियत' का पहला गाना 'दीवानियत' जारी, विशाल मिश्रा ने लगाए सुर
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता हर्षवर्द्धन राणे पिछले काफी समय से अपनी आगामी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इसमें उनकी जोड़ी सोनम बाजवा के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। बीते दिनों फिल्म का धांसू टीजर रिलीज हुआ था, जिसे काफी पसंद किया गया। अब निर्माताओं ने फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का पहला गाना 'दीवानियत' जारी कर दिया है।
दीवानियत
21 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म
'दीवानियत' गाने को विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है। इसमें हर्षवर्द्धन और सोनम की खूबसूरत बेहतरीन केमिस्ट्री दिख रही है। 'एक दीवाने की दीवानियत' एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें प्यार, जुनून, नफरत और पागलपन देखने को मिलेगा। इस फिल्म को इसी साल दिवाली के खास मौके पर यानी 21 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का सामना आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' से होने वाला है।
Tere Aage Zindagi Ki Khaak Jitni Ehmiyat Hai ❤️🔥💔 #Deewaniyat out now ! https://t.co/9Q4Qn40W9w pic.twitter.com/w8fbC68Gur— Vishal Mishra (@VishalMMishra) August 29, 2025