'परम सुंदरी' रिव्यू: कैसी है सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म? जनता ने सुनाया फैसला
अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'परम सुंदरी' लेकर सिनेमाघरों में हाजिर हो गए हैं। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में सिद्धार्थ की जोड़ी पहली बार अभिनेत्री जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है। 'परम सुंदरी' को समीक्षकों की तरफ से हरी झंडी मिली, वहीं दर्शक भी दिल खोलकर सिद्धार्थ-जाह्नवी की अदाकारी की तारीफ कर रहे हैं। आइए जानते हैं दर्शकों को फिल्म 'परम सुंदरी' कैसी लगी।
कुछ ऐसी है फिल्म की कहानी
'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ दिल्ली के एक अमीर या कहें बड़े कारोबार का किरदार निभा रहे हैं। उधर जाह्नवी एक ऐसी लड़की की भूमिका में हैं, जो केरल से ताल्लुक रखती है और पेशे से एक कलाकार है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे 2 एकदम अलग-अलग मिजाज के लोग एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म की पूरी कहानी उन्हीं की प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है। सिद्धार्थ-जाह्नवी की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया है।
'चेन्नई एक्सप्रेस' की कॉपी नहीं है 'परम सुंदरी'
'परम सुंदरी' को लेकर दर्शकों की राय बंटी हुई है। कुछ दर्शकों को इसका फर्स्ट हाफ पसंद आया है तो कुछ इसके दूसरे भाग की तारीफ कर रहे हैं। जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो लोगों ने इसे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की 'चेन्नई एक्सप्रेस' की कॉपी बताया। अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'यह 'चेन्नई एक्सप्रेस' की कॉपी नहीं है, बल्कि बिल्कुल अलग कहानी वाली फिल्म है। एक बार जरूर देखें।'
छा गई सिद्धार्थ-जाह्नवी की जोड़ी
The CHEMISTRY between @SidMalhotra & #JanhviKapoor feels so FRESH and HEARTWARMING, you’ll smile every time they’re on screen together 👌🏻The COMEDY scenes are pure gold, had the whole theatre laughing non-stop 😂— Vivek Mishra🧢 (@actor_vivekm89) August 29, 2025
~ CineHub#ParamSundari #ParamSundariReview https://t.co/ElkmOkV6gr
लोगों ने फिल्म को बताया ब्लॉकबस्टर
एक यूजर ने लिखा, 'सिद्धार्थ-जाह्नवी के बीच की केमिस्ट्री बेहद ताजा और दिल को छू लेने वाली है। जब भी वे स्क्रीन पर साथ दिखेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। कॉमेडी सीन को एकदम मस्त हैं। पूरा सिनेमाघर बिना रुके हंसता रहा।' एक लिखते हैं, 'ओह भाई क्या फिल्म है यार, कमाल है, रोमांटिक कॉमेडी। 90 के दशक की यादें ताजा हो गईं। इसमें कोई शक नहीं है कि बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचने वाला है।
यहां देखिए वीडियो
#ParamSundari ohh Bhai what a movie yaar, Amazing, Rom Com 😍, Family Classical Bollywood Touch, 90's Memory recall 🔥— Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) August 29, 2025
No doubt 100 Cr. Loading....
Watch My Review Full Video on youtube 👇https://t.co/SG1cZZytvL#SidharthMalhotra #JanhviKapoor#ParamSundari #ParamSundarireview pic.twitter.com/dsz4mdUA2V
जाह्नवी ने दी अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म
एक यूजर ने सिद्धार्थ-जाह्नवी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा, 'क्या फिल्म बनाई है यार। सिद्धार्थ हर दृश्य में चमक रहे हैं, वहीं जाह्नवी फिल्म में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। बहुत समय बाद ऐसी फिल्म देखी।' एक लिखते हैं, 'परम सुंदरी 2025 की अब तक की सबसे मनोरंजक फिल्म है। इसमें सब कुछ है- कॉमेडी, रोमांस और इमोशन' तरण आदर्श ने लिखा, 'सिद्धार्थ ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। जाह्नवी ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है।'
सबसे मनोरंजक फिल्म
#ParamSundarIReview ~ SUPER ENTERTAINER ✅🎬— Satyam Maurya🧢 (@Satyam0001m) August 29, 2025
Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️
Honestly, #ParamSundari has to be the most ENTERTAINING FILM of 2025 till now. It’s got everything—COMEDY, ROMANCE, EMOTIONS and some really amazing MUSIC🔥
The CHEMISTRY between @SidMalhotra & #JanhviKapoor pic.twitter.com/14SAvr5tT5
तरण आदर्श ने दिए इतने स्टार
#OneWordReview...#ParamSundari: DELIGHTFUL.— taran adarsh (@taran_adarsh) August 29, 2025
Rating: ⭐️⭐️⭐½
A feel-good entertainer that works for the most part... Crackling chemistry [#SidharthMalhotra – #JanhviKapoor] + excellent music [#Pardesiya] are its strongest assets. #ParamSundariReview
Contrary to speculation,… pic.twitter.com/OCQZvIGszn
'परम सुंदरी' के बारे में जानिए
'परम सुंदरी' का निर्माण दिनेश विजान ने किया है, जो 'स्त्री 2' और 'छावा' जैसी फिल्मों से पहले ही खूब धमाल मचा चुके हैं। इस फिल्म के निर्देशन की कमान तुषार जलोटा संभाल रहे हैं। सिद्धार्थ और जाह्नवी की जोड़ी को दर्शकों से जबरदस्त सराहना मिल रही है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत रही है। इस फिल्म में रेन्जी पणिक्कर, सिद्धार्थ शंकर, मनजोत सिंह, संजय कपूर और इनायत वर्मा जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं।