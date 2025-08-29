'परम सुंदरी' रिव्यू: कैसी है सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म? जनता ने सुनाया फैसला 

LOADING...
दर्शकों को कैसी लगी फिल्म 'परम सुंदरी'? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sidmalhotra)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 29, 2025
12:34 pm
क्या है खबर?

अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'परम सुंदरी' लेकर सिनेमाघरों में हाजिर हो गए हैं। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में सिद्धार्थ की जोड़ी पहली बार अभिनेत्री जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है। 'परम सुंदरी' को समीक्षकों की तरफ से हरी झंडी मिली, वहीं दर्शक भी दिल खोलकर सिद्धार्थ-जाह्नवी की अदाकारी की तारीफ कर रहे हैं। आइए जानते हैं दर्शकों को फिल्म 'परम सुंदरी' कैसी लगी।

कहानी

कुछ ऐसी है फिल्म की कहानी

'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ दिल्ली के एक अमीर या कहें बड़े कारोबार का किरदार निभा रहे हैं। उधर जाह्नवी एक ऐसी लड़की की भूमिका में हैं, जो केरल से ताल्लुक रखती है और पेशे से एक कलाकार है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे 2 एकदम अलग-अलग मिजाज के लोग एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म की पूरी कहानी उन्हीं की प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है। सिद्धार्थ-जाह्नवी की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया है।

कॉपी

'चेन्नई एक्सप्रेस' की कॉपी नहीं है 'परम सुंदरी'

'परम सुंदरी' को लेकर दर्शकों की राय बंटी हुई है। कुछ दर्शकों को इसका फर्स्ट हाफ पसंद आया है तो कुछ इसके दूसरे भाग की तारीफ कर रहे हैं। जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो लोगों ने इसे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की 'चेन्नई एक्सप्रेस' की कॉपी बताया। अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'यह 'चेन्नई एक्सप्रेस' की कॉपी नहीं है, बल्कि बिल्कुल अलग कहानी वाली फिल्म है। एक बार जरूर देखें।'

ट्विटर पोस्ट

छा गई सिद्धार्थ-जाह्नवी की जोड़ी

रिव्यू

लोगों ने फिल्म को बताया ब्लॉकबस्टर

एक यूजर ने लिखा, 'सिद्धार्थ-जाह्नवी के बीच की केमिस्ट्री बेहद ताजा और दिल को छू लेने वाली है। जब भी वे स्क्रीन पर साथ दिखेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। कॉमेडी सीन को एकदम मस्त हैं। पूरा सिनेमाघर बिना रुके हंसता रहा।' एक लिखते हैं, 'ओह भाई क्या फिल्म है यार, कमाल है, रोमांटिक कॉमेडी। 90 के दशक की यादें ताजा हो गईं। इसमें कोई शक नहीं है कि बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचने वाला है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

एक्टिंग

जाह्नवी ने दी अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म

एक यूजर ने सिद्धार्थ-जाह्नवी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा, 'क्या फिल्म बनाई है यार। सिद्धार्थ हर दृश्य में चमक रहे हैं, वहीं जाह्नवी फिल्म में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। बहुत समय बाद ऐसी फिल्म देखी।' एक लिखते हैं, 'परम सुंदरी 2025 की अब तक की सबसे मनोरंजक फिल्म है। इसमें सब कुछ है- कॉमेडी, रोमांस और इमोशन' तरण आदर्श ने लिखा, 'सिद्धार्थ ने ​​अपनी गहरी छाप छोड़ी है। जाह्नवी ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है।'

ट्विटर पोस्ट

सबसे मनोरंजक फिल्म

ट्विटर पोस्ट

तरण आदर्श ने दिए इतने स्टार

परम सुंदरी

'परम सुंदरी' के बारे में जानिए

'परम सुंदरी' का निर्माण दिनेश विजान ने किया है, जो 'स्त्री 2' और 'छावा' जैसी फिल्मों से पहले ही खूब धमाल मचा चुके हैं। इस फिल्म के निर्देशन की कमान तुषार जलोटा संभाल रहे हैं। सिद्धार्थ और जाह्नवी की जोड़ी को दर्शकों से जबरदस्त सराहना मिल रही है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत रही है। इस फिल्म में रेन्जी पणिक्कर, सिद्धार्थ शंकर, मनजोत सिंह, संजय कपूर और इनायत वर्मा जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं।