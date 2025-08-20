सोहा अली खान के पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' की पहली झलक जारी, देखिए मेहमानों की सूची

झलक

जानिए कब और कहां देख पाएंगे

इस महीने जिन हस्तियों को 'ऑल अबाउट हर' में आमंत्रित किया गया है, उनकी सूची सामने आ गई है। इस शो में स्मृति ईरानी, मलाइका अरोड़ा, रुजुता दिवेकर, सनी लियोनी, पत्रलेखा, डॉ. रंजना धनु और डॉ. किरण कोएल्हो शामिल होंगी। सोहा ने पहली झलक साझा करते हुए लिखा, 'पेश है 'ऑल अबाउट हर' का पहला लुक।' 'ऑल अबाउट हर' का प्रीमियर 22 अगस्त, 2025 से यूट्यूब पर होगा। दर्शकों को हर शुक्रवार इसका नया एपिसोड देखने को मिलेगा