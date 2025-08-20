कपिल शर्मा की तारीफ में भारती सिंह बोलीं- उनसे ऊपर कोई नहीं, वो बंदा झूठा नहीं

अहमियत भारती की जिंदगी कपिल की बड़ी भूमिका एक पाॅडकास्ट में भारती से पूछा गया कि कपिल की उनकी जिंदगी में कितनी अहम भूमिका रही तो वह बोलीं, "बहुत बड़ी।" उन्होंने कपिल को महान बताया और आगे बोलीं, "लोग कहते हैं कि उन्होंने ये-वो कहा, लेकिन मैंने उनकी कड़ी मेहनत देखी है। वो अकेले बैठते हैं... उन्हें किसी लेखक की जरूरत नहीं है। उन्हें बस टाइपिंग के लिए राइटर चाहिए।" भारती ने बताया कि कपिल ने एक बेहतरीन हास्य कलाकार बनने में उनकी बड़ी मदद की है।

मदद भारती को काम के मौके देते रहते हैं कपिल भारती बोलीं, "कपिल हमेशा दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं। वो अपने चुटकुले खुद बनाते हैं। कपिल सबको खूब प्रेरित करते हैं और उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते। मैं उनकी सादगी की कायल हूं। वह असल जिंदगी में जमीन से जुड़े हुए और एक ईमानदार इंसान हैं। कपिल ने हमेशा करियर में मेरा समर्थन किया है। वो मुझे मौके देते रहते हैं।"

सराहना "मैं बहुत मानती हूं उनको" भारती कहती हैं, "कपिल शर्मा के ऊपर कोई नहीं है ना? मैं बहुत मानती हूं उनको। आज भी कभी अगर मैं निराश हो जाती हूं तो वो मुझे फोन करते हैं। मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मेरा उनके घर बहुत आना जाना है। कुल मिलाकर मेरी एनर्जी बढ़ाने वाले कपिल ही हैं।" भारती बोलीं कि कपिल अक्सर उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहते हैं, "ओए, तू शेर है। तू जो कर सकती है, वो कोई नहीं कर सकता।"