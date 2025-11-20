ओरी पर मुंबई पुलिस की सख्ती, ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए तलब; क्या है मामला?
क्या है खबर?
मुंबई पुलिस ने 252 करोड़ रुपये के ड्रग्स केस में जांच का दायरा बढ़ाते हुए सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ओरहान अवत्रामणि उर्फ ओरी को समन भेजा है। एंटी-नारकोटिक्स सेल ने उन्हें 20 नवंबर की सुबह 10 बजे घाटकोपर यूनिट में पूछताछ के लिए पेश होने के निर्देश दिए हैं। ये कार्रवाई उस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हुई है, जिसने पूछताछ में देश-विदेश में होने वाली ड्रग्स पार्टियों और सप्लाई नेटवर्क का खुलासा किया था।
जांच
ओरी को समन: ड्रग पार्टी दावों की जांच तेज
आरोपी ने पूछताछ में दावा किया था कि वो देश-विदेश में कई हाई-प्रोफाइल पार्टियों का हिस्सा रहा है। उसने नोरा फतेही से लेकर श्रद्धा कपूर और ओरी जैसे कई चर्चित चेहरों के साथ ड्रग पार्टियों का आयोजन किया था। आरोपी का कहना था कि वो इन पार्टियों में शामिल होता था और वहां मौजूद लोगों को ड्रग्स उपलब्ध कराता था। ये दावे जांच के दायरे में हैं। इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस ने अब ओरी को समन जारी किया है।
खुलासा
रेव पार्टी जांच में हुआ ये खुलासा
हाल ही में एक जांच से पता चला था कि दाऊद इब्राहिम गिरोह के प्रमुख सदस्य, भगोड़े ड्रग किंगपिन सलीम डोला के करीबी सहयोगी मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख द्वारा मुंबई और दुबई में रेव पार्टियों का आयोजन किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी-नारकोटिक्स सेल ने कहा कि शेख ने पार्टियों का आयोजन किया था, जिसमें दाऊद की दिवंगत बहन हसीना पारकर के बेटे अलीशाह, नोरा, श्रद्धा, उनके भाई सिद्धार्थ कपूर और ओरी भी शामिल हुए थे।
स्पष्टीकरण
ड्रग्स केस पर नोरा की सफाई
ड्रग्स मामले में नाम सामने आने के बाद नोरा फतेही ने सोशल मीडिया पर सफाई दी थी। उन्होंने लिखा था कि वो पार्टियों में जाती ही नहीं और ज्यादातर समय काम में व्यस्त रहती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी निजी जिंदगी बड़ी सीमित है। जब भी वो छुट्टी लेती हैं तो अपने दुबई वाले घर या करीबी लोगों के साथ समय बिताना पसंद करती हैं। नाेरा ने ये भी लिखा था कि उनका नाम आसान टार्गेट बन चुका है।
परिचय
ओरी हैं कौन?
ओरहान के इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बॉलीवुड के कई सितारे उन्हें फॉलो करते हैं। ओरहान को फॉलो करने वालों में प्रियंका चोपड़ा से लेकर आलिया भट्ट तक शामिल हैं। ओरहान की लगभग हर स्टार किड से दोस्ती है। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सारा अली खान संग पढ़ाई की है। वो पटौदी परिवार के बेहद करीब हैं। ओरहान को कई बार कार्दशियन बहनों के साथ घूमते-फिरते देखा जा चुका है। हॉलीवुड से भी उनका बढ़िया कनेक्शन है।