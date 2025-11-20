ओरी पर मुंबई पुलिस की सख्ती, ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए तलब; क्या है मामला?

जांच ओरी को समन: ड्रग पार्टी दावों की जांच तेज आरोपी ने पूछताछ में दावा किया था कि वो देश-विदेश में कई हाई-प्रोफाइल पार्टियों का हिस्सा रहा है। उसने नोरा फतेही से लेकर श्रद्धा कपूर और ओरी जैसे कई चर्चित चेहरों के साथ ड्रग पार्टियों का आयोजन किया था। आरोपी का कहना था कि वो इन पार्टियों में शामिल होता था और वहां मौजूद लोगों को ड्रग्स उपलब्ध कराता था। ये दावे जांच के दायरे में हैं। इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस ने अब ओरी को समन जारी किया है।

खुलासा रेव पार्टी जांच में हुआ ये खुलासा हाल ही में एक जांच से पता चला था कि दाऊद इब्राहिम गिरोह के प्रमुख सदस्य, भगोड़े ड्रग किंगपिन सलीम डोला के करीबी सहयोगी मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख द्वारा मुंबई और दुबई में रेव पार्टियों का आयोजन किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी-नारकोटिक्स सेल ने कहा कि शेख ने पार्टियों का आयोजन किया था, जिसमें दाऊद की दिवंगत बहन हसीना पारकर के बेटे अलीशाह, नोरा, श्रद्धा, उनके भाई सिद्धार्थ कपूर और ओरी भी शामिल हुए थे।