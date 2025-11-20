'दे दे प्यार दे 2' का दुनियाभर में डंका (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ajaydevgn)

'दे दे प्यार दे 2' का दुनियाभर में डंका, अजय देवगन की ये फिल्म हुई पीछे

लेखन ज्योति सिंह 09:36 am Nov 20, 202509:36 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' दुनियाभर से लोगों का प्यार बटोर रही है। लव रंजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 14 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। बॉक्स ऑफिस पर 6 दिन पूरे कर चुकी फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। दुनियाभर में ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 'दे दे प्यार दे 2' ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।