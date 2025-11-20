'दे दे प्यार दे 2' का दुनियाभर में डंका, अजय देवगन की ये फिल्म हुई पीछे
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' दुनियाभर से लोगों का प्यार बटोर रही है। लव रंजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 14 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। बॉक्स ऑफिस पर 6 दिन पूरे कर चुकी फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। दुनियाभर में ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 'दे दे प्यार दे 2' ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
कमाई
50 कराेड़ कमाने के करीब पहुंची 'दे दे प्यार दे 2'
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दे दे प्यार दे 2' ने अपनी रिलीज के 6वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई 47.75 करोड़ रुपये हो गई है। देखा जाए तो कारोबारी दिनों में फिल्म की कमाई में गिरावट आई है, लेकिन वीकेंड पर उछाल की पूरी संभावना है। उम्मीद है कि 'दे दे प्यार दे 2' शुक्रवार से पहले 50 करोड़ के क्लब में प्रवेश कर जाएगी।
रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' ने अजय की फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड
अजय और रकुल की 'दे दे प्यार दे 2' दुनियाभर में अपना जादू चला रही है।सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, असने 6 दिनों के अंदर दुनियाभर में 68.5 कराेड़ रुपये कमाए हैं। इसी के साथ अजय अभिनीत फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' (66.01 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड टूट गया है। अब इसकी नजर सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत 'परम सुंदरी' (84.29 करोड़ रुपये) पर है। बता दें कि 'दे दे प्यार दे 2' में आर माधवन, जावेद जाफरी जैसे सितारे भी हैं।