SIIMA अवॉर्ड्स 2025: साई पल्लवी की फिल्म 'अमरन' का बजा डंका तो पृथ्वीराज सुकुमारन भी छाए

SIIMA अवॉर्ड्स 2025 के दूसरे दिन तमिल और मलयालम इंडस्ट्री से जुड़े विजेताओं का ऐलान हुआ है। इससे पहले तेलुगू और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े विजेताओं के नामों की घोषणा की गई थी। इस बार पुरस्कार समारोह में जहां तमिल सिनेमा से निकली एक कामयाब फिल्म 'अमरन' ने खूब महफिल लूटी, वहीं पृथ्वीराज सुकुमारन की मलयालम फिल्म 'द गोट लाइफ' भी छा गई। आइए जानें किसे किस श्रेणी में मिला SIIMA पुरस्कार।

बड़ी जीत 'अमरन' की बड़ी जीत कार्तिक आर्यन की 'भूल भुलैया 3' और अजय देवगन की 'सिंघम अगेन' के बीच बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाने वाली तमिल फिल्म 'अमरन' की भी SIIMA अवॉड‌र्स में धूम रही। जहां इसने बेस्ट फिल्म का खिताब अपने नाम किया, वहीं इसी फिल्म के लिए राजकुमार पेरियासामी ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। उधर साई पल्लवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेस्ट सिनेमैटोग्राफर और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का खिताब भी इसी फिल्म की झोली में गया।

द गोट लाइफ 'द गोट लाइफ' ने जीते 3 पुरस्कार 'द गोट लाइफ' ने SIIMA अवॉड‌र्स में बड़ी जीत हासिल की। इस सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म के लिए पृथ्वीराज सुकुमारन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता तो इसके लिए ब्लेसी ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अपने नाम किया। उधर बेस्ट डेब्यू एक्टर का पुरस्कार भी इसी फिल्म के लिए केआर गोकुल को मिला। बता दें कि 'द गोट लाइफ' पर दुनियाभर के दर्शकों ने खूब प्यार बरसाया था। ये सच्ची घटना पर आधारित एक भावुक कर देने वाली फिल्म है।