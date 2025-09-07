कॉमेडियन जाकिर खान पिछले 1 साल से बीमार, किया स्टेज शाे से लंबे ब्रेक का ऐलान

जाकिर खान मनोरंजन की दुनिया का एक बड़ा नाम हैं। उनकी गिनती भारत के सबसे लोकप्रिय स्टैंडअप हास्य कलाकारों में होती है। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्कवायर गार्डन में हिंदी में कॉमेडी कर इतिहास रचने वाले जाकिर के प्रशंसकों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल, अपनी कॉमेडी से दुनिया को हंसाने वाले जाकिर पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं और इस वजह से अब उन्होंने स्टेज शोज से ब्रेक लेने की घोषणा कर दी है।

ऐलान इतना ज्यादा टूर करना मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं- जाकिर जाकिर ने ऐलान किया कि वह स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते स्टेज शो से ब्रेक ले रहे हैं। अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए वह स्टेज शो के लिए लगातार होने वाले टूर को फिलहाल विराम दे रहे हैं। जाकिर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने पोस्ट में लिखा, 'मैं पिछले 10 सालों से टूर कर रहा हूं। हालांकि, आपका प्यार पाकर मैं बेहद खुशकिस्मत हूं, लेकिन इस तरह से इतना ज्यादा टूर करना सेहत के लिए ठीक नहीं है।'

पोस्ट 'इससे पहले कि देर हो जाए....' जाकिर आगे लिखते हैं, 'मुझे स्टेज शो करना पसंद है, लेकिन अब मुझे ब्रेक लेना होगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं इसे 1 साल से नजरअंदाज कर रहा था। इससे पहले कि देर हो जाए, अब मुझे वक्त रहते संभल जाना चाहिए, इसलिए इस बार हम भारत में सीमित शहरों में ही दौरा करेंगे। मैं ज्यादा शो नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक लंबे ब्रेक पर जाने की सलाह दी गई है।'

व्यस्तता काम के चक्कर में उड़ गई जाकिर की नींद जाकिर ने लिखा, 'हर मिलने वाले को संतुष्ट करने की कोशिश, दिन में 2-3 शो, रातों की नींद पूरी नहीं हो पाती, सुबह-सुबह की फ्लाइट और खाने का कोई टाइम टेबल नहीं। कुल मिलाकर 1 साल से बीमार ही हूं, लेकिन काम करना ही पड़ा, क्योंकि जरूरी था, उस वक्त। जिन्हें पता है, उन्हें पता है।' जाकिर के अगले भारतीय टूर का नाम, 'पापा यार' है, जिसके लिए उन्होंने लोगों से भोपाल आने का आग्रह किया।

लोकप्रियता जाकिर कैसे हुए मशहूर? जाकिर की बात करें तो कॉमेडियन ने साल 2012 में 'कॉमेडी सेंट्रल' में भारत के सर्वश्रेष्ठ स्टैंड-अप कॉमेडियन का खिताब जीतकर लोकप्रियता हासिल की थी। जाकिर लोगों के बीच अपने वीडियो के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। ​उन्होंने अब तक OTT पर 'हक से सिंगल', 'कक्षा ग्यारवी', 'तथास्तु' और 'मनपसंद' जैसे स्टैंडअप स्पेशल जारी किए हैं। उन्हें वेब शो 'चाचा विधायक हैं हमारे' के तीसरे सीजन में भी देखा जा चुका है।