होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / SIIMA अवॉर्ड्स: अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' ने झटके सबसे ज्यादा पुरस्कार, अमिताभ बच्चन भी चमके
SIIMA अवॉर्ड्स में किसने मारी बाजी? हुआ विजेताओं का ऐलान (तस्वीर: एक्स/@MythriOfficial)

लेखन नेहा शर्मा
Sep 06, 2025
02:46 pm
क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (SIIMA) का इंतजार साउथ के दर्शकों को बेसब्री से होता है। हर साल इस मशहूर फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन होता है। पिछले काफी समय से इसकी तैयारियां चल रही थीं और अब आखिरकार SIIMA अवॉर्ड्स 2025 के विजेताओं का ऐलान हो गया है। इस बार पुरस्कार समारोह में एक ओर जहां अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' की धूम रही, वहीं अमिताभ बच्चन की फिल्म 'कल्कि 2898 AD' का भी खूब बोलबाला रहा।

बड़ी जीत

'पुष्पा 2' ने इन श्रेणियों में जीता पुरस्कार

SIIMA अवॉर्ड्स 2025 में 'पुष्पा 2: द रूल' ने खूब धूम मचाई। फिल्म ने 5 अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार अपने नाम किए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अल्लू ने पुरस्कार जीता तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब भी इसी फिल्म के लिए सुकुमार को मिला। यही नहीं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 'पुष्पा 2' के लिए रश्मिका मंदाना को मिला तो सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार इसी फिल्म के लिए देवी श्री प्रसाद ने जीता।

ट्विटर पोस्ट

'पुष्पा 2' की बड़ी जीत

सर्वश्रेष्ठ फिल्म

'कल्कि 2898 AD' बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म

इस बार SIIMA अवॉर्ड्स में 'कल्कि 2898 AD' ने भी अपना जलवा बिखेरा। एक ओर जहां इसे बेस्ट फिल्म का खिताब मिला, वहीं इस फिल्म में अपनी खलनायकी से दर्शकों का दिल जीतने वाले कमल हासन को सर्वश्रेष्ठ खलनायक के पुरस्कार से नवाजा गया। उधर अमिताभ फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित हुए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार इस फिल्म के लिए अन्ना बेन ने अपने नाम किया।

अन्य पुरस्कार

'देवरा' और 'हनु-मैन' ने भी जीते पुरस्कार

जूनियर एनटीआर की फिल्म 'देवरा' ने 3 SIIMA पुरस्कार अपने नाम किए। इसे सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफर, सर्वश्रष्ठ गायक और सर्वश्रेष्ठ लिरिक राइटर की श्रेणी में ये पुरस्कार मिले। उधर बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स) का खिताब अभिनेता तेजा सज्जा ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनु-मैन' के लिए जीता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (क्रिटिक्स) का पुरस्कार भी इस फिल्म के निर्देशक प्रशांत वर्मा को मिला। अभिनेत्री भाग्यश्री बोरसे में फिल्म 'मिस्टर बच्चन' के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवॉर्ड अपने नाम किया।

पुष्पा

'पुष्पा' को SIIMA में मिला था सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार

अल्लू की फिल्म 'पुष्पा: द राइज' साल 2022 में SIIMA अवॉर्ड्स में बेस्ट फिल्म का खिताब जीत चुकी है। इस फिल्म को कोरोनाकाल में रिलीज किया गया और हैरानी की बात ये है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और दुनियाभर में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म से अल्लू रातों-रात सुपरस्टार बन गए थे। उनकी फैन फॉलोंइग में जबरदस्त इजाफा हुआ था।