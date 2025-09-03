बॉक्स ऑफिस: 'परम सुंदरी' की कमाई में मामूली उछाल, पांचवें दिन जुटाए इतने करोड़ रुपये
क्या है खबर?
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर काफी समय से फिल्म 'परम सुंदरी' को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दर्शकों के बीच आ चुकी है और इसे समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। शुरुआती 3 दिन इस फिल्म ने औसत कमाई की, लेकिन कामकाजी दिनों में इसके कारोबार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब 'परम सुंदरी' की कमाई के पांचवें दिन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जिसमें मामूली उछाल देखने को मिला है।
कलेक्शन
'परम सुंदरी' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'परम सुंदरी' ने अपनी रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को 4.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह 5 दिन में फिल्म ने 34.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इस फिल्म ने 7.25 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था, वहीं दूसरे दिन यह 9.25 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। तीसरे दिन फिल्म ने 10.25 करोड़ रुपये और चौथे दिन 3.25 करोड़ रुपये कमाए।
परम सुंदरी
45 करोड़ रुपये है फिल्म का बजट
'परम सुंदरी' का बजट 45 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। अब तक की कमाई को देखते हुए फिल्म का प्रदर्शन संतोषजनक है। अगर फिल्म इसी तरीके से कमाई करती है तो संभव है कि यह इस वीकएंड तक अपना बजट निकाल लेगी। 'परम सुंदरी' के निर्देशन की कमान तुषार जलोटा ने संभाली है। इस फिल्म में रेन्जी पणिक्कर, सिद्धार्थ शंकर, मनजोत सिंह, संजय कपूर और इनायत वर्मा जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।