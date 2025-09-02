सोनाक्षी सिन्हा ने किसे दी चेतावनी? बोलीं- इससे पहले मैं लताड़ लगाऊं, मेरी तस्वीरें हटा दो

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को पिछली बार फिल्म 'निकिता रॉय' में देखा गया था, जिसका निर्देशन उनके भाई कुश सिन्हा ने किया था। हालांकि, उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी थी। सोनाक्षी उन अभिनेत्रियों में शुमार है, जो बेबाक बोलती हैं। वह कई बार ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दे चुकी हैं और अब वह उन ब्रांड्स पर भड़की हैं, जो उनकी बिना अनुमति के उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही हैं। क्या बोलीं सोनाक्षी, आइए जानते हैं।

हिदायत सोनाक्षी ने दी हिदायत सोनाक्षी ने अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन ब्रांड्स की जमकर आलोचना की है, जो बिना इजाजत उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल अपनी वेबसाइट पर कर रही हैं। सोनाक्षी ने हिदायत दी है कि तस्वीरों को तत्काल हटा लिया जाए। सोनाक्षी ने बताया कि वह अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की गईं तस्वीरों को कई अलग-अलग ई-कॉमर्स साइटों पर देखकर हैरान हैं, वो भी बिना उनकी इजाजत लिए।

पोस्ट वेबसाइटों पर अपनी तस्वीरें देख भड़कीं सोनाक्षी सोनाक्षी ने लिखा, 'मैं क्योंकि अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करती हूं। मैंने देखा कि मेरी तस्वीरें कई ब्रांड की वेबसाइटों पर दिख रही हैं, जबकि इनका इस्तेमाल करने का अधिकार आपके पास नहीं हैं। यह कैसे स्वीकार्य है? जब कोई कलाकार आपके कपड़े या गहने पहनता है तो आपके ब्रांड को उचित श्रेय देते हुए बकायदा एक पोस्ट किया जाता है, लेकिन आप बिना इजाजत लिए वही तस्वीरें अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दिखा रहे हैं? ये तो ज्यादा ही हो गया।'

समर्थन साेनाक्षी काे मिला तब्बू का समर्थन सोनाक्षी ने आगे लिखा है, 'आइए चीजों को नैतिक रखें, हैं ना? मैं असल में यही कह रही हूं कि इससे पहले कि मैं आपको फटकारना शुरू करूं, मेरी तस्वीरें फौरन हटा दी जाएं।' सोनाक्षी के इस पोस्ट को तब्बू ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, 'बिल्कुल, यही मेरा भी विचार है। शुक्रिया सोनाक्षी'। इस पर सोनाक्षी ने लिखा है, 'मुझे पता था कि ऐसा महसूस करने वाली मैं इकलौती नहीं हूं'।