कौन हैं रेन्जी पणिक्कर, जिन्होंने फिल्म 'परम सुंदरी' से बॉलीवुड में रखा कदम?
क्या है खबर?
तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी फिल्म 'परम सुंदरी' 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की जोड़ी दिख रही है। रेन्जी पणिक्कर भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। इसमें उन्होंने जाह्नवी के चाचा भरगवन नायर का किरदार निभाया है। फिल्म में उनके काम को काफी सराहा जा रहा है। खास बात यह है कि 'परम सुंदरी' के जरिए रेन्जी ने बॉलीवुड में कदम रखा है। आइए जानें आखिर रेन्जी हैं कौन।
परिचय
पत्रकार भी हैं रेन्जी
रेन्जी मलयालम सिनेमा के जाने-माने अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्देशक और फिल्म निर्माता हैं। वह पेशे से एक पत्रकार भी हैं। उनका जन्म 23 सितंबर, 1960 को केरल के नेदुमुदी में हुआ था। बता दें कि 64 वर्षीय रेन्जी ने अपनी बी.कॉम की पढ़ाई अलाप्पुझा के SD कॉलेज से की है। इसके बाद उन्होंने तिरुवनंतपुरम प्रेस क्लब से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से MCJ की डिग्री भी प्राप्त की।
करियर
निर्देशक शाजी कैलास ने बदली किस्मत
रेन्जी ने एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने पत्रिकाओं और प्रकाशनों के लिए एक रिपोर्टर के रूप में काम किया। एक फिल्म पत्रिका के लिए काम करते समय एक साक्षात्कार के दौरान उनकी मुलाकात निर्देशक शाजी कैलास से हुई। इसके बाद रेन्जी ने शाजी कैलास के लिए कई फिल्मों की पटकथा लिखी, जिनमें डॉ. पशुपति (1990), थलस्तानम (1992), स्थलथे प्रधान पय्यांस (1993), एकलव्यन (1993), माफिया (1993), कमिश्नर (1994) और द किंग (1995) शामिल हैं।
फिल्में
रेन्जू ने इन फिल्मों में किया काम
रेन्जी ने अपनी कई फिल्मों में मेहमान की भूमिका निभाई हैं। हालांकि, उन्हें 'ओम शांति ओशाना' में अपनी भूमिका के लिए एक अभिनेता के रूप में लोकप्रियता मिली। रेन्जी ने 'नजान' (2014), 'प्रेमम' (2015), 'जैकोबिन्ते स्वर्गराज्यम' (2016), 'थोपिल जोप्पन' (2016), 'आलमारा' (2017), 'गोधा' (2017) और 'भयनकम' (2018) जैसी फिल्मों में अभिनय किया। रेन्जी की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अपनी दोस्त अनीता मरियम थॉमस से शादी रचाई थी। अनीता का 10 मार्च, 2019 को निधन हो गया था।