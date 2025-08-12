'परम सुंदरी' का ट्रेलर हुआ रिलीज

'परम सुंदरी' का ट्रेलर जारी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की जोड़ी ने जीता दिल

लेखन दीक्षा शर्मा 02:11 pm Aug 12, 202502:11 pm

क्या है खबर?

जब से फिल्म 'परम सुंदरी' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। दर्शक इस फिल्म का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है, क्योंकि इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनेत्री जाह्नवी कपूर के साथ इश्क फरमाते नजर आएंगे। यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। अब आखिरकार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'परम सुंदरी' का ट्रेलर सामने आ गया है।