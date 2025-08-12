LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'परम सुंदरी' का ट्रेलर जारी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की जोड़ी ने जीता दिल 
'परम सुंदरी' का ट्रेलर जारी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की जोड़ी ने जीता दिल 
'परम सुंदरी' का ट्रेलर हुआ रिलीज

'परम सुंदरी' का ट्रेलर जारी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की जोड़ी ने जीता दिल 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 12, 2025
02:11 pm
क्या है खबर?

जब से फिल्म 'परम सुंदरी' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। दर्शक इस फिल्म का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है, क्योंकि इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनेत्री जाह्नवी कपूर के साथ इश्क फरमाते नजर आएंगे। यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। अब आखिरकार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'परम सुंदरी' का ट्रेलर सामने आ गया है।

ट्रेलर

कुछ ऐसी है फिल्म की कहानी?

'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ दिल्ली के एक अमीर या कहें बड़े कारोबार का किरदार निभा रहे हैं। उधर जाह्नवी एक ऐसी लड़की (परम सुंदरी) की भूमिका निभा रही हैं, जो केरल से ताल्लुक रखती है और पेशे से एक कलाकार है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे 2 एकदम अलग-अलग मिजाज के लोग एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म की पूरी कहानी उन्हीं की प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती नजर आएगी।

फिल्म

लोगों को पसंद आई सिद्धार्थ और जाह्नवी की जोड़ी

सिद्धार्थ और जाह्नवी की जोड़ी को दर्शकों से जबरदस्त सराहना मिल रही है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत रही है। 'परम सुंदरी' का निर्माण दिनेश विजान कर रहे हैं, जो 'स्त्री 2' और 'छावा' जैसी फिल्मों से पहले ही खूब धमाल मचा चुके हैं। इस फिल्म के निर्देशन की कमान तुषार जलोटा संभाल रहे हैं। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म अब 29 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

ट्विटर पोस्ट

आपको कैसा लगा ट्रेलर?