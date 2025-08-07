श्वेता मेनन कौन हैं, जो अश्लील फिल्में करके फंसीं? शाहरुख-सलमान की फिल्मों में कर चुकीं काम

मलयालम सिनेमा की अभिनेत्री श्वेता मेनन इन दिनों खूब चर्चा में हैं। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने पैसों के लालच में अश्लील फिल्मों और विज्ञापनों में काम किया। 51 वर्षीय श्वेता बॉलीवुड में शाहरुख खान से लेकर सलमान खान और गोविंदा तक के साथ काम कर चुकी हैं। खाबरें हैं कि कोच्चि के एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस ने अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कौन हैं श्वेता मेनन।

मामला क्यों दर्ज की अभिनेत्री के खिलाफ FIR? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, FIR में आरोप है कि श्वेता ने कुछ फिल्मों में ऐसे सीन किए, जिनमें अश्लीलता दिखाई गई। इन फिल्मों में 'पलेरी मणिक्यम', 'रत्निर्वेदम', 'कलीमान्नु' (जिसमें उनकी डिलीवरी का असली वीडियो दिखाया गया था) और एक कंडोम ब्रांड का विज्ञापन शामिल है। आरोप है कि इन फिल्मों और विज्ञापनों के कुछ हिस्से सोशल मीडिया और अश्लील वेबसाइटों पर दिखे हैं। शिकायत के मुताबिक, ऐसे कंटेंट को लोकप्रियता पाने और कमाई के लिए इस्तेमाल किया गया।

मॉडलिंग फेमिना मिस इंडिया एशिया पैसिफिक का खिताब जीत चुकीं श्वेता चंडीगढ़ में जन्मीं श्वेता एक अभिनेत्री होने के साथ-साथ मॉडल और टीवी होस्ट भी हैं, जिन्होंने मलयालम, हिंदी, तमिल, और तेलुगु सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी। उनके पिता भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, जिसके चलते श्वेता का बचपन अलग-अलग शहरों में बीता। साल 1994 में श्वेता ने फेमिना मिस इंडिया एशिया पैसिफिक का खिताब अपने नाम किया था, जब सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स और ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थीं।

फिल्में बॉलीवुड की खान तिकड़ी के साथ कर चुकी काम मॉडलिंग से करियर शुरू करने वाली श्वेता ने 1991 में मलयालम फिल्म 'अनास्वरम' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। बॉलीवुड में उन्हें पहचान साल 1997 में आई फिल्म 'इश्क' के गाने 'हमको तुमसे प्यार है' में डांसर की भूमिका से मिली, जिसमें आमिर खान और अजय देवगन थे। यह गाना भी खूब हिट हुआ था। इसके बाद वह सलमान खान की फिल्म 'बंधन; (1998) और शाहरुख की फिल्म 'अशोका' (2001) में भी नजर आईं।