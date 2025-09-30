श्रेया घोषाल ने लगाए सुर (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@shreyaghoshal)

महिला वनडे विश्व कप 2025: श्रेया घोषाल ने लगाए सुर, गाना गाकर बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला

लेखन ज्योति सिंह 04:25 pm Sep 30, 202504:25 pm

क्या है खबर?

जानी-मानी गायिका श्रेया घोषाल महिला वनडे विश्व कप 2025 की तैयारी में जुटी महिला खिलाड़ियों से मिलने पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने भारतीय ड्रेसिंग रूम में अपनी जादुई आवाज का जादू बिखेरा। श्रेया ने सैफ अली खान और विद्या बालन की फिल्म 'परिणीता' का गाना 'पीयू बोले' गाया। साथ ही महिला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। खिलाड़ियाें ने भी उनके साथ मिलकर ये गाना गाया। श्रेया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचने पर भारतीय खिलाड़ी और स्टाफ काफी खुश नजर आए।