महिला वनडे विश्व कप 2025: श्रेया घोषाल ने लगाए सुर, गाना गाकर बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला
जानी-मानी गायिका श्रेया घोषाल महिला वनडे विश्व कप 2025 की तैयारी में जुटी महिला खिलाड़ियों से मिलने पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने भारतीय ड्रेसिंग रूम में अपनी जादुई आवाज का जादू बिखेरा। श्रेया ने सैफ अली खान और विद्या बालन की फिल्म 'परिणीता' का गाना 'पीयू बोले' गाया। साथ ही महिला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। खिलाड़ियाें ने भी उनके साथ मिलकर ये गाना गाया। श्रेया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचने पर भारतीय खिलाड़ी और स्टाफ काफी खुश नजर आए।
पापोन ने जुबीन गर्ग को दी श्रद्धांजलि
महिला वनडे विश्व कप 2025 का ये मुकाबला 30 सितंबर को भारतीय महिला टीम और श्रीलंका महिला टीम के बीच होने जा रहा है। श्रेया ने 30 सितंबर को गुवाहाटी में होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के उद्घाटन समारोह में भी अपने सुरों का जादू बिखेरा। उनकी प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उधर पापोन ने असम के दिवंगत गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए एक गाना गाया।
Starting our campaign with melodious vibes 🎼🎤🥳— BCCI Women (@BCCIWomen) September 30, 2025
When Shreya Ghoshal visited the #TeamIndia dressing room ❤️
Get your #CWC25 tickets now: https://t.co/vGzkkgwXt4#WomenInBlue | @shreyaghoshal pic.twitter.com/lflKjS4kZm