बादशाह ने इतनी कीमती कार खरीदकर रचा इतिहास, जानिए कितने करोड़ के मालिक हैं रैपर

लेखन ज्योति सिंह 03:55 pm Sep 30, 202503:55 pm

क्या है खबर?

रैपर बादशाह एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल, उन्होंने नई चमचमाती रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज II को अपने गैराज में शामिल किया है। 12.45 करोड़ रुपये की महंगी कार खरीदकर बादशाह ने इतिहास रच दिया है। अब उनकी गिनती मुकेश अंबानी, शाहरुख खान और अजय देवगन जैसी दिग्गज हस्तियों के साथ हो रही ​है, क्योंकि इनके पास भी रोल्स-रॉयस कलिनन है। रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज II खरीदने से पहले उनके गैराज में 8 महंगी कारें शामिल हैं।