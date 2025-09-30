बादशाह ने इतनी कीमती कार खरीदकर रचा इतिहास, जानिए कितने करोड़ के मालिक हैं रैपर
क्या है खबर?
रैपर बादशाह एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल, उन्होंने नई चमचमाती रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज II को अपने गैराज में शामिल किया है। 12.45 करोड़ रुपये की महंगी कार खरीदकर बादशाह ने इतिहास रच दिया है। अब उनकी गिनती मुकेश अंबानी, शाहरुख खान और अजय देवगन जैसी दिग्गज हस्तियों के साथ हो रही है, क्योंकि इनके पास भी रोल्स-रॉयस कलिनन है। रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज II खरीदने से पहले उनके गैराज में 8 महंगी कारें शामिल हैं।
संपत्ति
इतने करोड़ के मालिक हैं बादशाह
अपने गानों से हर किसी के दिल पर छा जाने वाले बादशाह भारत के सबसे सफल संगीतकारों में से एक हैं। उनकी कुल संपत्ति कथित तौर पर 124 करोड़ रुपये बताई जाती है। बादशाह की कमाई का जरिया उनके लाइव शोज और ब्रांड एंडोर्समेंट हैं। वो लाइव कॉन्सर्ट से खूब पैसा कमाते हैं। अपने धमाकेदार गानों से फिल्मी सितारों को नचाने वाले बादशाह का दिल्ली और चंडीगढ़ में भी आलीशान घर हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए बादशाह की नई कार
September 30, 2025
व्यवसाय
अपना बिजनेस भी करते हैं बादशाह
बादशाह ने संगीत के अलावा बिजनेस में भी हाथ आजमाया है। उन्होंने बैडबॉय पिज्जा नाम की एक पिज्जा फ्रेंचाइजी शुरू की है। इससे पहले उन्होंने प्रोडक्शन हाउस और कपड़ों के बिजनेस में किस्मत आजमाई थी, लेकिन वह सफल नहीं हुए। काम की बात करें तो बादशाह को हाल ही में आर्यन खान की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ ऑलीवुड' में देखा गया था। पिछले साल 2024 में उनका नया गाना 'मोरनी' रिलीज हुआ था।