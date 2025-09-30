महिला वनडे विश्व कप 2025 किस तरह से क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा? 

पिछले कुछ सालों में महिला क्रिकेट की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। लोगों के बढ़ रहे समर्थन और सहयोग के बीच इस बार वनडे विश्व कप 30 सितंबर (मंगलवार) से शुरू हो चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC ) ने इस बढ़ती हुई प्रसिद्धि को भुनाने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, जिसमें रिकॉर्ड पुरस्कार राशि और मैचों में सभी महिला अंपायर की नियुक्ति भी शामिल हैं। इस संस्करण की विशेषताओं के बारे में जानते हैं।

पुरस्कार राशि इस बार ICC ने तय की है रिकॉर्ड इनामी राशि ICC ने इस बार इनामी राशि 1.388 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 120 करोड़ रुपये) निर्धारित की है, जो पिछले संस्करण के मुकाबले बहुत ज्यादा है। 2022 में हुए पिछले संस्करण में लगभग 30 करोड़ रुपये पुरस्कार राशि मिली थी। इस बार विश्व कप विजेता टीम को 44.80 लाख डॉलर (लगभग 39 करोड़ रुपये) मिलने वाले हैं। ICC की ओर से जारी बयान के अनुसार, उपविजेता टीम को 22.40 लाख डॉलर (लगभग 19.50 करोड़ रुपये) की इनामी राशि दी जाएगी।

महिला अंपायर पूरे विश्व कप के दौरान होंगी सभी महिला अंपायर पहली बार महिलाओं के वनडे विश्व कप में 14 महिला अंपायरों और 4 महिला मैच रेफरी का पैनल होगा। यह सराहनीय कदम महिला क्रिकेट में समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बता दें कि इससे पहले, बर्मिंघम में आयोजित हुए 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों और पिछले 2 ICC महिला टी-20 विश्व कप में भी पूरी तरह से महिला मैच आधिकारिक शामिल पैनल थे।

जानकारी FIFA विश्व कप से भी ज्यादा है इनामी राशि इस बार महिला विश्व कप की इनामी राशि महिलाओं के FIFA विश्व कप 2023 की तुलना में भी अधिक है। बता दें कि फुटबॉल की वैश्विक प्रतियोगिता की इनामी राशि कुल 1.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर निर्धारित थी।