दाऊद से जुड़े 252 करोड़ के ड्रग्स नेटवर्क में श्रद्धा कपूर और नोरा फतेही का नाम?
क्या है खबर?
मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस के रिमांड दस्तावेजों में कुछ बॉलीवुड कलाकारों के नाम सामने आए हैं। ये उन पार्टियों में मौजूद थे, जिनका संबंध इस रैकेट से जुड़े लोगों से बताया जा रहा है। हालांकि, अभी तक किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉलीवुड से श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर और नोरा फतेही का नाम दस्तावेजों में दिखा है।
खुलासा
दाऊद का साथी चला रहा था ड्रग नेटवर्क
मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने मेफेड्रोन (MD) बनाने और बेचने वाले एक बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस रैकेट की कुल कीमत लगभग 252 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, ये नेटवर्क सलीम डोला नाम का एक फरार ड्रग तस्कर चला रहा था, जिसे दाऊद इब्राहिम का साथी माना जाता है। ये पूरा सिस्टम एक फैक्ट्री की तरह चल रहा था, जहां बड़ी मात्रा में ड्रग्स तैयार कर कई राज्यों में भेजा जाता था।
खुलासे
पूछताछ में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे
252 करोड़ के इस ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए पांचवें आरोपी मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख ने पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। उसने खुलासा किया कि वो देश और विदेश में ड्रग्स पार्टियों का आयोजन करता था। जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क कथित तौर पर दाऊद से जुड़े ड्रग सिंडिकेट से संबद्ध हो सकता है। जांच में सलीम ने पहले दाऊद को अपनी बहन का बेटा बताया था।
दावा
आरोपी ने लिया श्रद्धा और नोरा का नाम
आरोपी ने दावा किया कि उसने देश और देश के बाहर ड्रग्स पार्टी का आयोजन किया था। इन ड्रग्स पार्टी में उसने ड्रग्स मुहैया कराया था। आरोपी ने दावा किया कि उसने नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर और उनका भाई सिद्धार्थ कपूर, राजनेता जीशान सिद्दीकी, ओरी उर्फ ओरहान जैसे अन्य कई लोगों के साथ देश में और देश के बाहर ड्रग्स पार्टी का आयोजन किया। इन पार्टियाें में आरोपी ने खुद शामिल होकर ड्रग्स उपलब्ध कराया था।
जांच
आगे की जांच में ढूंढे जाएंगे इन सवालों के जवाब
अब जांच में ये पता लगाया जाएगा कि इन हस्तियों या बाकी लोगों के लिए किसी ड्रग्स तस्कर ने देश या देश के बाहर पार्टी का आयोजन किया था या नहीं। जांच में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनका किसी और ड्रग्स तस्करों से कोई संबंध है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। साथ ही इसकी भी जांच होंगी कि इससे पहले आयोजित ड्रग्स पार्टियों में अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर शामिल थे या नहीं।