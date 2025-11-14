'किस किसको प्यार करूं 2' का पहला गाना 'फुर्र' रिलीज, कपिल शर्मा-हनी सिंह ने लूटी महफिल
क्या है खबर?
कॉमेडियन कपिल शर्मा फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। फिल्म की रिलीज में वक्त है, लेकिन निर्माताओं ने पहला गाना 'फुर्र' जारी कर दिया है। गायक जोश बरार और रैपर हनी सिंह की आवाज वाले गाने ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। गाने में कपिल की शानदार एनर्जी पंजाबी स्वैग अगला पार्टी एंथम बनने के लिए बिलकुल तैयार है। रजित देव ने 'फुर्र' काे कोरियोग्राफ किया है। इसका निर्देशन मिहीर गुलाटी ने किया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
KAPIL SHARMA - HONEY SINGH DROP THE PARTY ANTHEM: 'KIS KISKO PYAAR KAROON 2' FIRST SONG UNVEILED – 12 DEC 2025 RELEASE... Watch #HoneySingh and #KapilSharma groove in full #Punjabi swag as #Phurr, the first song from #KisKiskoPyaarKaroon2, is now out.— taran adarsh (@taran_adarsh) November 14, 2025
Watch the movie trailer in… pic.twitter.com/0XnHUTHSHt
रिलीज
दिसंबर में रिलीज होगी 'किस किसको प्यार करूं 2'
'किस किसको प्यार करूं 2' के पहले गाने 'फुर्र' को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस गाने को कपिल के अलावा, पारुल गुलाटी, आयशा खान और त्रिधा चौधरी पर फिल्माया गया है। कपिल ने 'फुर्र' जारी करते हुए लिखा, 'नाचने, झूमने और फुर्र होने के लिए तैयार हो जाइए।' अनुकल्प गोस्वामी के निर्देशन में बनी 'किस किसको प्यार करूं 2' 12 दिसंबर, 2025 को रिलीज होगी। ये फिल्म 2015 में आई 'किस किसको प्यार करूं' की सीक्वल है।