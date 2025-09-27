दिनेश विजान के हॉरर यूनिवर्स की पहली एनिमेशन फिल्म तैयार, श्रद्धा कपूर ने किया ऐलान

श्रद्धा कपूर ने खुद ये ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि ये फिल्म 'स्त्री 3' से पहले सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। ये एक एनिमेशन फिल्म होगी, जिसे खासतौर से बच्चों और परिवारों के लिए बनाया गया है। यही फिल्म 'स्त्री 3' की शुरुआत करेगी। फिल्म में एनिमेशन के साथ-साथ लाइव एक्शन भी होगा। हालांकि, श्रद्धा और फिल्म के निर्माताओं ने ये नहीं बताया कि 'छोटी स्त्री' में कौन-से कलाकार नजर आएंगे।

रिलीज

कब रिलीज होगी 'छोटी स्त्री'?

निर्माताओं ने ये जरूर बताया कि ये फिल्म 'स्त्री 3' से 6 महीने पहले रिलीज होगी। 'स्त्री 3' 13 अगस्त, 2027 को दर्शकों के बीच आ रही है। उम्मीद है कि 'छोटी स्त्री' 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में रिलीज होगी। बता दें कि दिनेश विजान के MHCU यूनिवर्स की फिल्मों में 'महामुंज्या', 'शक्ति शालिनी', 'चामुंडा', 'पहला महायुद्ध' और 'दूसरा महायुद्ध' भी आ रही है। हालांकि, इन सबसे पहले 'थामा' 21 अक्टूबर को पर्दे पर आ रही है।