'थामा' का ट्रेलर आया, खून-खराबे से भरपूर हॉरर लव स्टोरी लेकर आए आयुष्मान खुराना

अभिनेता आयुष्मान खुराना पिछले काफी समय से फिल्म 'थामा' को लेकर चर्चा में हैं। ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें पहली बार उनकी जोड़ी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ बनी है। दिनेश विजान के हॉरर यूनिवर्स की इस फिल्म के पोस्टर और टीजर ने पहले ही दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी थी और अब इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। कैसा है फिल्म का ट्रेलर, आइए जानते हैं।

ट्रेलर हॉरर, कॉमेडी और खूनी खेल ट्रेलर देख लग रहा है कि इसमें जमकर खून-खराबा होने वाला है। अपने इस हॉरर यूनिवर्स में इस बार दिनेश विजान ने एक लव स्टोरी का तड़का लगाया है, जो आयुष्मान और रश्मिका के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों इश्क में पड़ जाते हैं और बस यहीं से आता है उनकी जिंदगी में जबरदस्त मोड़। एक ओर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कॉमेडी ध्यान खींच रही है तो दूसरी ओर आयुष्मान-रश्मिका का लुक। हॉरर-कॉमेडी के साथ-साथ एक्शन का छौंक भी लगाया गया है।

रिलीज कब रिलीज हाे रही 'थामा'? परेश रावल भी फिल्म का हिस्सा हैं। उन्होंने इसमें आयुष्मान के पिता का किरदार निभाया है। रोमांस, कॉमेडी और हॉरर का ये अनूठा मिश्रण लोगों को खूब भा रहा है। आदित्य सरपोतदार ने इसका निर्देशन किया है, जिन्होंने पिछली बार हॉरर कॉमेडी फिल्म 'मुंज्या' के निर्देशन की कमान संभाली थी और उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। दिवाली पर दर्शकों को 'थामा' का तोहफा मिलने वाला है। फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आने वाली है।