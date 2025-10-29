लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में इस पंजाबी गायक के घर बरसाईं गोलिंया, दी कड़ी चेतावनी

कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के तमाम बड़े गैंगस्टर और अपराधियों के लिए कनाडा अब एक ऐसी जगह बन चुकी है, जहां से वो अपना पूरा गोरखधंधा चला रहे हैं। पिछले दिनों रोहित गोदारा गैंग ने पंजाबी गायक तेजी कहलों पर फायरिंग कराई थी और अब बिश्नोई गैंग की करतूत सामने आई है, जिसने पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई हैं।

कारण लॉरेंस गैंग ने बताया क्यों कराया हमला बिश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि उसके गैंग की चन्नी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है और ना ही उसका मकसद उसे चोट पहुंचाना था। ये फायरिंग केवल उन्हें चेतावनी देने के लिए कराई गई है और इसकी वजह हैं गायक सरदार खेहरा। गोल्डी ने कहा कि ये कार्रवाई सरदार खेहरा के साथ चन्नी के बढ़ते संबंधों को लेकर की गई है।

चेतावनी गंभीर नतीजे के लिए तैयार रहें- गोल्डी गोल्डी ने कहा कि जो भी गायक सरदार खेहरा के साथ कोई काम या संबंध रखेगा, वो अपने नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होगा। उसका असली निशाना सरदार खेहरा हैं, जिन्हें लेकर गैंग पहले भी कई धमकियां दे चुका है। ये भी बताया गया कि अगर खेहरा ने सीमा लांघी तो उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचाया जाएगा। गैंग के मुताबिक, जो भी कलाकार सरदार खेहरा के साथ किसी तरह का संबंध या कामकाज रखेगा, उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।

डर पंजाबी संगीत जगत में दहशत लगातार हो रही इन घटनाओं ने पंजाबी संगीत जगत में दहशत फैला दी है। गायक और कलाकारों में असुरक्षा का माहौल है। कई कलाकारों ने कनाडा में रहने के बजाय भारत लौटने या अपने ठिकाने बदलने का फैसला किया है। हालांकि, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है, लेकिन बढ़ते फायरिंग मामलों ने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कनाडा में अपराधी इतनी आसानी से कलाकारों को निशाना कैसे बना रहे हैं।