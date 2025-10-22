पंजाबी गायक तेजी कहलों कौन हैं, जिन पर रोहित गोदारा गैंग ने कराई ताबड़तोड़ फायरिंग?

कनाडा में फायरिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। बीते दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की एक घटना को अंजाम दिया था। अब रोहित गोदारा गैंग ने ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई है। गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दावा किया है कि पंजाबी गायक तेजी कहलों पर उसने गोलीबारी करवाई है। इसी के साथ गैंग ने फायरिंग का कारण भी बताया है। आइए जानें पोस्ट में क्या लिख है और कौन हैं तेजी कहलों।

पोस्ट समझ आया तो ठीक, वरना अगली बार मार देंगे सोशल मीडिया पर गोदारा गैंग के वायरल हो रहे पोस्ट में लिखा गया है, 'राम राम सभी भाइयों को। मैं (महेन्दर_सरण_दिलाना) (राहुल_रिनाउ) (विक्की_फलवान), भाइयों कनाडा में तेजी कहलों पर गोलीबारी हमने करवाई है। उसके पेट में गोलियां लगी हैं। इससे इसको समझ आया तो ठीक, नहीं तो अगली बार मार देंगे। ये हमारे दुश्मनों को पैसे फाइनेंस करता था। हथियार देता था और हमारे भाइयों की मुखबिरी करके उन पर हमले की योजना बनाया करता था।'

धमकी ऐसा हाल करेंगे जो इतिहास के पन्नों में गूंजेगा- पोस्ट पोस्ट में आगे लिखा है, 'भाइयों की तरफ देखना तो दूर की बात, अगर कोई सोचेगा भी तो वो हाल करेंगे, जो इतिहास के पन्नों में गूंजेगा। इस गद्दार के चकर में आकर किसी ने हमारे भाइयों की तरफ देखा या इसकी किसी ने पैसों से मदद की और हमें पता लग गया तो उसके घर-परिवार तक को नहीं बख्शा जाएगा। उसका विनाश ही कर देंगे। अभी तो शुरूआत हुई है। आगे-आगे देखो होता है क्या।'

परिचय कौन हैं तेजी कहलों? तेजी पंजाब में लोकप्रिय हैं। धीरे-धीरे उनके गानों को देशभर में लोकप्रियता मिल रही है। जियो सावन और गाना जैसे कुछ म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर उनके काम की जानकारी दी गई है। उनका पिछला गाना साल 2022 में आया था। उनका सबसे लोकप्रिय गाना 'मीठी जेल' है, जो साल 2019 में आया था। इसके अलावा तेजी ने 'झूमर', '8 कितियां', 'दो किल्ले', 'टाइम चक दे', 'जिन्ना चिर' और 'नित दा शराबी' जैसे भी कई गाने गाए हैं।