जय भानुशाली संग तलाक की अफवाहों पर माही विज की प्रतिक्रिया

जय भानुशाली संग तलाक की अफवाहों पर माही विज की प्रतिक्रिया, दे डाली ये चेतावनी

लेखन ज्योति सिंह 10:11 am Oct 29, 202510:11 am

क्या है खबर?

टीवी अभिनेता जय भानुशाली और माही विज के तलाक की अफवाहें खबरों की दुनिया में छाई हुई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि क्या वाकई दोनों की 14 साल की शादी टूट गई है। इस बीच, अभिनेत्री ने आखिरकार तलाक की अफवाहों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तलाक से जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। अब माही ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लोगाें को चेतावनी दे डाली है। आइए जानते हैं पूरा मामला।