जय भानुशाली संग तलाक की अफवाहों पर माही विज की प्रतिक्रिया, दे डाली ये चेतावनी
क्या है खबर?
टीवी अभिनेता जय भानुशाली और माही विज के तलाक की अफवाहें खबरों की दुनिया में छाई हुई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि क्या वाकई दोनों की 14 साल की शादी टूट गई है। इस बीच, अभिनेत्री ने आखिरकार तलाक की अफवाहों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तलाक से जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। अब माही ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लोगाें को चेतावनी दे डाली है। आइए जानते हैं पूरा मामला।
पोस्ट
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पोस्ट
जय और माही के तलाक से जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसमें लिखा था, 'क्या सब खत्म हो गया? 14 साल की शादी के बाद दोनों तलाक की ओर बढ़ रहे हैं। सूत्रों ने पुष्टि की है कि तलाक के कागजात जुलाई और अगस्त 2025 के बीच साइन और फाइनल हो गए थे। उनके तीनों बच्चों की कस्टडी भी तय हो गई है।' इस खबर से जय और माही के प्रशंसकों को तगड़ा झटका लगा।
प्रतिक्रिया
माही ने पोस्ट पर तोड़ी चुप्पी
सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए माही ने लिखा, 'झूठी खबरें पोस्ट न करें। मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी।' बता दें कि जय और माही के तलाक की खबरें जुलाई महीने में आई थीं। उस वक्त अभिनेत्री ने कहा था कि उन्हें स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने बताया कि दोनों काफी समय से अलग रह रहे हैं। कोशिश करने के बावजूद कुछ ठीक नहीं हुआ।