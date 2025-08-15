LOADING...
मनोरंजन की खबरें / सलमान खान ने गाया 'सारे जहां से अच्छा', यूं दी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं 
सलमान खान ने यूं दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan1)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 15, 2025
04:40 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को अभिनय के साथ-साथ गायकी का भी शौक है। वह कई बार अपनी आवाज का जादू बिखेर चुके हैं। सलमान ने हाल ही में अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अपना एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह 'सारे जहां से अच्छा' गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ सलमान ने प्रशंसकों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। अभिनेता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो

प्रशंसकों को पसंद आ रहा सलमान का यह अंदाज

सलमान ने वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, 'स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।' उनके इस अंदाज ने सोशल मीडिया पर देशभक्ति का माहौल और भी गर्मा दिया है। काम के मोर्चे पर बात करें तो सलमान जल्द ही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में दिखेंगे। फिल्म के निर्देशन की कमान अपूर्व लाखिया को सौंपी गई है, जिन्होंने फिल्म 'मुंबई से आया मेरा दोस्त' के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसमें सलमान की जोड़ी चित्रांगदा सिंह के साथ बनी है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो