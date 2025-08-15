सलमान खान ने गाया 'सारे जहां से अच्छा', यूं दी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं 

वीडियो

प्रशंसकों को पसंद आ रहा सलमान का यह अंदाज

सलमान ने वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, 'स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।' उनके इस अंदाज ने सोशल मीडिया पर देशभक्ति का माहौल और भी गर्मा दिया है। काम के मोर्चे पर बात करें तो सलमान जल्द ही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में दिखेंगे। फिल्म के निर्देशन की कमान अपूर्व लाखिया को सौंपी गई है, जिन्होंने फिल्म 'मुंबई से आया मेरा दोस्त' के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसमें सलमान की जोड़ी चित्रांगदा सिंह के साथ बनी है।