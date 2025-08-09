'बिग बॉस' में सबसे ज्यादा रकम जीतने वाले प्रतियोगियों से मिलिए, तरस जाएंगे आज के प्रतियोगी

रियलिटी शो ' बिग बॉस 19 ' से जुड़े आए दिन नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी सलमान खान शो होस्‍ट करने वाले हैं। शो का ट्रेलर आ चुका है और इस बार की थीम 'राजनीति' है। प्रतियोगियों से लेकर थीम और शो से जुड़ीं सभी जानकारियों को लेकर दर्शक उतावले हाे रहे हैं। इससे पहले शो के 18 सीजन आ चुके हैं। आइए जानें किस प्रतियोगी ने अब तक सबसे ज्यादा पैसे जीते।

#1 राहुल रॉय 'बिग बॉस' की शुरुआत साल 2006 में हुई थी। शो के पहले सीजन के विजेता थे। फिल्म 'आशिकी' से मशहूर हुए अभिनेता राहुल रॉय, जिन्हें प्राइज मनी के तौर पर 1 करोड़ रुपये मिले थे। तब यह शो कलर्स नहीं, बल्कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के चैनल पर आता था। 3 नवंबर 2006 से लेकर 26 जनवरी 2007 तक इसका पहला सीजन चला। अभिनेता अरशद वारसी ने 'बिग बॉस सीजन 1' की मेजबानी की थी।

#2 आशुतोष कौशिक 'बिग बॉस' एक ऐसा शो है, जहां आने वाले सभी प्रतियोगी बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं और विनर बनने के बाद तो मानों उनकी किस्मत का ताला खुल जाता है। लेकिन अभिनेता आशुतोष कौशिक हैं, जो विजेता भी बने और इसके बाद उन्हें इंडस्ट्री में काम करने का मौका भी मिला, लेकिन अब वह गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने 1 करोड़ रुपये के साथ दूसरे सीजन की ट्रॉफी अपने नाम की थी।

#3 विंदु दारा सिंह 'बिग बॉस' के तीसरे सीजन के विजेता विंदु दारा सिंह थे। ट्रॉफी के साथ उन्हें 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी दी गई थी। विंदु बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं। अभिनेता और पहलवान दारा सिंह के बेटे ने उनके नक्शे-कदम पर चलते हुए पहले टीवी और फिर फिल्मों की दुनिया में पहचान बनाई। सोनी टीवी पर आने वाले शो 'जय वीर हनुमान' में हनुमान की भूमिका निभाकर वह खूब लोकप्रिय हुए थे।

#4 और #5 श्वेता तिवारी और जूही परमार 'बिग बॉस' के चौथे सीजन की विजेता अभिनेत्री श्वेता तिवारी बनी थीं। श्वेता को भी एक करोड़ रुपये प्राइज मनी मिली थी। 'बिग बॉस' का खिताब जीतने वाली वह पहली महिला प्रतियोगी थीं। चौथे सीजन में डॉली बिंद्रा के साथ हुए श्वेता के झगड़े ने भी जमकर सुर्खियां बटोरी थीं। उधर छोटी पर्दे की मशहूर अभिनेत्री जूही परमार 'बिग बॉस' के 5वें सीजन की विजेता थी और उन्हें भी निर्माताओं की तरफ से 1 करोड़ रुपये दिए गए थे।