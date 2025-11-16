'शोले' का 50 साल से दबा सच अब आएगा सामने, अंत देख रह जाएंगे दंग

LOADING...
Nov 16, 2025
क्या है खबर?

50 साल बाद भारतीय सिनेमा की कालजयी फिल्म 'शोले' एक बार फिर पर्दे पर लौटने जा रही है और इस बार पहले से भी ज्यादा भव्य रूप में। फिल्म को 4K में रिस्टोर कर 1,500 स्क्रीन पर री-रिलीज किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज है इसका असली क्लाइमैक्स, जिसे दर्शक दशकों से सिर्फ सुना करते थे, अब पहली बार वो असली अंत बड़े पर्दे पर दिखेगा। क्या कुछ जानकारी मिली है, आइए जानते हैं।

तोहफा

'शोले द फाइनल कट' में दिखेगा असली अंत

'शोले' फिर से सिनेमाघरों में आने वाली है, लेकिन इस बार एक नए रूप में और नए अनुभव के साथ। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने इस क्लासिक फिल्म को 4K क्वालिटी में तैयार किया है, जिसे 'शोले द फाइनल कट' नाम दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस नए वर्जन में दर्शकों को 'शोले' का असली अंत पहली बार देखने को मिलेगा, जिसे अब तक कोई नहीं देख पाया था।

रिलीज

12 दिसंबर, 2025 को 1,500 स्क्रीन्स पर रिलीज होगा  4K रिस्टोर वर्जन 

रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 50 साल पूरे कर चुकी है। 'शोले' का 4K रिस्टोर वर्जन पूरे भारत में 12 दिसंबर, 2025 को 1,500 स्क्रीन्स पर रिलीज होगा, जो किसी भी रिस्टोर की गई फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी थिएट्रिकल रिलीज मानी जा रही है। फिल्म के असली क्लाइमैक्स को लेकर सालों से चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन अब पहली बार दर्शक वही असली अंत थिएटर में देख हैरान रह जाएंगे।

घोषणा

फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने किया ऐलान

फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि लंबे समय की मेहनत के बाद 'शोले' का 4K रीस्टोरेशन पूरा कर लिया है। फिल्म के असली क्लाइमैक्स में मूल कहानी में 'ठाकुर गब्बर सिंह' को अपने पैरों तले कुचलकर मार देता है, लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने इस अंत पर आपत्ति जताई थी और क्लाइमैक्स को बदलने के निर्देश दिए थे। अब रिस्टोर वर्जन में दर्शकों को वही असली अंत देखने को मिलेगा।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन का पोस्ट

फिल्म

50 साल बाद भी 'शोले' की धमक बरकरार

50 साल बाद फिल्म का अपने असली क्लाइमैक्स के साथ दोबारा रिलीज होना पूरी टीम के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। साल 1975 में रिलीज हुई रमेश सिप्पी की 'शोले' भारतीय सिनेमा की महान फिल्मों में शुमार है। इसके किरदार से लेकर गाने, दमदार डायलॉग्स और जबरदस्त एक्शन ने इसे यादगार बना दिया। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, अमजद खान और संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों ने इस फिल्म को हमेशा के लिए अमर बना दिया।