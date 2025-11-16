'वाराणसी' का टीजर देख उड़े जनता के होश, कहा- एसएस राजामौली फिर हिलाएंगे बॉक्स ऑफिस

निर्देशक एसएस राजामौली फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी फिल्म से दर्शकों को बड़ी उम्मीदें हैं। एक ओर इसके जरिए महेश बाबू और प्रियंका चाेपड़ा पहली बार साथ आए हैं। दूसरी और राजामौली, जिनकी पिछली फिल्म 'RRR' ने दुनियाभर में धूम मचाई थी। 15 नवंबर को फिल्म के भव्य ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में इसकी पहली झलक दुनिया के सामने आई, वहीं फिल्म के नाम की भी घोषणा हुई। अब टीजर देख लोगों ने क्या कहा, आइए जानते हैं।

प्रतिक्रिया टीजर देख दंग रह गए दर्शक आखिरकार जिस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो आ गया। राजामौली की मेगा बजट फिल्म 'वाराणसी' की पहली झलक रिलीज कर दी गई, जिसने प्रशंसकों का उत्साह दोगुना कर दिया है। टीजर में जबरदस्त VFX और बैकग्राउंड स्कोर देख सब हैरान रह गए। आते ही टीजर यूट्यूब पर छा गया और लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कुछेक लोग हैं, जिन्हें फिल्म के नाम से आपत्ति है, लेकिन टीजर ने होश उड़ा दिए हैं।

तारीफ 'रूद्र' बने महेश बाबू छाए तो राजामौली भी लूट रहे वाहवाही उधर रूद्र के किरदार में महेश बाबू ने जनता का दिल जीत लिया है। बैल पर सवार महेश की धमाकेदार एंट्री ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और लोगों ने ये तक कह दिया है कि ये उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा रोल होगा। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि एसएस राजामौली भारतीय सिनेमा के इकलौते निर्देशक हैं, जिनका विजन कमाल का है और अब वो फिर बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने वाले हैं।

रिलीज कब रिलीज होगी फिल्म? फिल्म जनवरी 2027 में संक्रांति के मौके पर सिनेमाघरों में आएगी। पहले इस फिल्म का नाम 'ग्लोब ट्रॉटर' होने की अफवाह थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर 'वाराणसी' कर दिया गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में फिल्म से प्रियंका का पहला पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें वो पीली साड़ी में बंदूक थामे नजर आ रही थीं। वो इसमेंं मंदाकिनी की भूमिका में होंगी। इस फिल्म का संगीत ऑस्कर विजेता एमएम कीरवानी ने तैयार किया है।