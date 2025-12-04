'साईं बाबा' अभिनेता सुधीर दलवी का सहारा बना शिरडी मंदिर ट्रस्ट, उठाएगा इलाज का खर्च
क्या है खबर?
टीवी के 'साईं बाबा' बनकर मशहूर हुए अभिनेता सुधीर दलवी काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पिछले महीने पता चला था कि उन्हें सेप्सिस इंफेक्शन हुआ है जिसके चलते अस्पताल में उनका इलाज जारी है। सुधीर के परिवार ने इलाज के लिए आर्थिक सहायत की मांगी भी की थी। राहत की बात ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिरडी साईं बाबा संस्था को अभिनेता के इलाज का खर्च उठाने की अनुमति प्रदान कर दी है।
सहायता
11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता को मिली मंजूरी
बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सुधीर को 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने पर मंजूरी दी है। दरअसल, लीलावती अस्पताल में भर्ती अभिनेता ने इलाज के लिए उन्होंने आर्थिक मदद की मांगी की थी। उनकी मदद के लिए शिरडी साईं बाबा संस्था की तरफ से कोर्ट में आवेदन किया था। संस्था के वकील अनिल एस बजाज ने बताया कि कोर्ट द्वारा गठित एड-हॉक कमेटी से सहायत पर मंजूरी मिल गई है।
टीवी शो
इन टीवी शो से लोकप्रिय हुए अभिनेता
आमतौर पर प्रशंसक सुधीर को, टीवी शो 'शिरडी के साईं बाबा' में साईं बाबा के किरदार के लिए याद रखते हैं। हालांकि उन्हें 'रामायण' शो में भगवान श्रीराम के गुरु, गुरु वशिष्ठ का किरदार निभाकर खूब लोकप्रियता हासिल हुई थी। इसके अलावा, वह स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में भी नजर आ चुके हैं। एकता कपूर के इस शो में उन्होंने तुलसी वीरानी के ससुर गोवर्धन वीरानी का किरदार निभाया था।