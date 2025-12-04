'साईं बाबा' अभिनेता सुधीर दलवी का सहारा बना शिरडी मंदिर ट्रस्ट, उठाएगा इलाज का खर्च

सहायता

11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता को मिली मंजूरी

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सुधीर को 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने पर मंजूरी दी है। दरअसल, लीलावती अस्पताल में भर्ती अभिनेता ने इलाज के लिए उन्होंने आर्थिक मदद की मांगी की थी। उनकी मदद के लिए शिरडी साईं बाबा संस्था की तरफ से कोर्ट में आवेदन किया था। संस्था के वकील अनिल एस बजाज ने बताया कि कोर्ट द्वारा गठित एड-हॉक कमेटी से सहायत पर मंजूरी मिल गई है।