अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' रिलीज से पहले रचेगी इतिहास, निर्माताओं ने बनाई खास योजना

मैडॉक फिल्म्स के निर्माता दिनेश ने कहा, "मैं चाहता हूं कि यह फिल्म आप लोगों के लिए भी उतनी ही मायने रखे, जितनी हमारे लिए। 21 दिसंबर को यानी रिलीज (25 दिसंबर) से 4 दिन पहले, हम 21 अन्य शहरों में होने वाली स्क्रीनिंग के साथ इसे देखने जा रहे हैं। हर जगह से लोग साथ आकर फिल्म देखेंगे। हमने यही फैसला किया है क्योंकि यह कहना आसान है कि यह हमारी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है।"

फैसला

निर्माताओं ने लिया ऐतिहासिक फैसला

निर्माता ने बताया कि फिल्म की रिलीज से कम से कम 11 दिन पहले, निर्देशक श्रीराम राघवन से इसकी कॉपी लेने की कोशिश की जा रही है। फिल्म 'इक्कीस' को 21 दिसंबर को 21 शहरों में रिलीज किया जाना एक बड़ा फैसला होने वाला है। अगस्त्य की इस फिल्म से अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया अपना डेब्यू कर रही हैं। फिल्म की कहानी लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित है, जो 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के नायक थे।