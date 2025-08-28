सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'जटाधारा' में शिल्पा शिरोडकर की एंट्री, पहली झलक देखी क्या? 

जटाधारा

शिल्पा का दिखा रौद्र रूप

'जटाधारा' से शिल्पा की पहली झलक सामने आ चुकी है, जिसमें वह काली साड़ी पहने आग के सामने बैठी दिख रही हैं। शोभा के रूप में उनका आकर्षक और गंभीर अवतार दिख रहा है। निर्माताओं ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'वह सिर्फ लालच से प्रेरित नहीं है, बल्कि वह उसे परिभाषित भी करती है।' दिव्या खोसला कुमार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल की 'जटाधारा' एक्शन और सस्पेंस से भरपूर एक मनोरंजक फिल्म है।