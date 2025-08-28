सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'जटाधारा' में शिल्पा शिरोडकर की एंट्री, पहली झलक देखी क्या?
क्या है खबर?
जब से सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की फिल्म 'जटाधारा' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के जरिए सोनाक्षी तेलुगु सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं। बीते दिनों फिल्म का टीजर रिलीज हुआ थी, जिसमें सोनाक्षी का रौद्र रूप दिख रहा है। अब 'जटाधारा' की स्टार कास्ट में दिग्गज अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर शामिल हो गई हैं।
जटाधारा
शिल्पा का दिखा रौद्र रूप
'जटाधारा' से शिल्पा की पहली झलक सामने आ चुकी है, जिसमें वह काली साड़ी पहने आग के सामने बैठी दिख रही हैं। शोभा के रूप में उनका आकर्षक और गंभीर अवतार दिख रहा है। निर्माताओं ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'वह सिर्फ लालच से प्रेरित नहीं है, बल्कि वह उसे परिभाषित भी करती है।' दिव्या खोसला कुमार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल की 'जटाधारा' एक्शन और सस्पेंस से भरपूर एक मनोरंजक फिल्म है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
She isn’t just driven by greed, she defines it. Presenting @shilpashirodkr as Shobha.#UmeshKrBansal #PrernaArora @zeestudiossouth @isudheerbabu @sonakshisinha @shivin7 #ArunaAgarwal #ShilpaSinghal @DeshmukhPragati @girishjohar @kejriwalakshay @IamDivyaVijay @bhavinigoswami_… pic.twitter.com/LRfqT84bR1— Zee Studios (@ZeeStudios_) August 28, 2025