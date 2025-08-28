सोनू सूद ने मुंबई में अपना अपार्टमेंट बेचा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sonu_sood)

सोनू सूद ने मुंबई में बेचा अपना आलीशान अपार्टमेंट, जानिए कितने में हुआ सौदा

लेखन दीक्षा शर्मा 01:39 pm Aug 28, 202501:39 pm

क्या है खबर?

सोनू सूद बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शुमार हैं, जो न सिर्फ अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते हैं, बल्कि उनकी आलीशान लाइफस्टाइल भी खूब सुर्खियां बटोरती है। अब खबर है कि सोनू ने मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में स्थित अपना आलीशान अपार्टमेंट बेच दिया है। यह अपार्टमेंट 1,247 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है और इसमें 2 पार्किंग स्लॉट भी हैं। सोनू का यह लग्जरी अपार्टमेंट लोखंडवाला मिनर्वा नाम की ऊंची गगनचुंबी इमारत में है।