सोनू सूद ने मुंबई में बेचा अपना आलीशान अपार्टमेंट, जानिए कितने में हुआ सौदा
क्या है खबर?
सोनू सूद बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शुमार हैं, जो न सिर्फ अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते हैं, बल्कि उनकी आलीशान लाइफस्टाइल भी खूब सुर्खियां बटोरती है। अब खबर है कि सोनू ने मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में स्थित अपना आलीशान अपार्टमेंट बेच दिया है। यह अपार्टमेंट 1,247 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है और इसमें 2 पार्किंग स्लॉट भी हैं। सोनू का यह लग्जरी अपार्टमेंट लोखंडवाला मिनर्वा नाम की ऊंची गगनचुंबी इमारत में है।
अपार्टमेंट
8.10 करोड़ रुपये में बेचा अपार्टमेंट
स्क्वायरयार्ड्स के अनुसार, अपार्टमेंट का लेन-देन इसी महीने हुआ है। इस डील के तहत लगभग 48.60 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में चुकाए गए। सोनू ने अपनी यह संपत्ति 8.10 करोड़ रुपये में बेची है। बता दें कि अभिनेता ने साल 2012 में 2.94 करोड़ रुपये का यह अपार्टमेंट खरीदा था। अब लगभग 13 साल बाद उन्होंने अपना यह घर बेच दिया है। इसे बेचकर उन्होंने अच्छा-खासा मुनाफा कमा लिया है।
फिल्में
पिछली बार 'फतेह' में दिखे थे सोनू
काम के मोर्चे पर बात करें तो सोनू को पिछली बार फिल्म 'फतेह' में देखा गया था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। इस फिल्म के जरिए सोनू ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी थी। फिल्म के निर्माता भी सोनू ही थे। फिलहाल सोनू की आगामी फिल्म की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।