'अंगूरी भाभी' बनकर लौटेंगी शिल्पा शिंदे, सुलटा सालों पुराना विवाद; अब शुभांगी अत्रे का क्या होगा?

रिपोर्ट सारे गिले-शिकवे भुलाकर शो में वापसी करने जा रहीं शिल्पा ईटाइम्स के मुताबिक, शिल्पा ने निर्माताओं के साथ अपने सारे गिले-शिकवे भुला दिए हैं और ये चर्चा जोरों पर कि शो में उन्हें वापस लाने की बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही उनका नाम इसके लिए फाइनल होगा। वैसे भी शिल्पा को इस शो ने खूब शोहरत दिलाई और जब वो इससे बाहर हुईं तो लोगों ने खूब नाराजगी जाहिर की। ऐसे में उनकी वापसी यकीनन उनके लिए प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।

योजना शो को नए अंदाज में पेश करने वाले हैं निर्माता सूत्र के मुताबिक, निर्माता शो को एक नए अंदाज में पेश करने वाले हैं और इसके 2.0 वर्जन के लिए एक नया सेट बनाया जा रहा है। कहानी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। निर्माता दिसंबर के मध्य तक 'भाभी जी घर पर हैं 2.0' की शूटिंग शुरू कर सकते हैं।' कोई शक नहीं कि 'भाभी जी घर पर हैं' में सीधी-सादी अंगूरी भाभी का किरदार अदा कर शिल्पा ने इस किरदार को घर-घर में मशहूर कर दिया था।

प्रतिक्रिया शुभांगी अत्रे का पत्ता साफ करने आ रहीं शिल्पा साल 2015 में लॉन्च हुए इस शो को शिल्पा ने 1 साल बाद ही छोड़ दिया था और अब वो इस शो में नई अंगूरी भाभी शुभांगी अत्रे की जगह लेंगी। इस बदलाव से एक ओर जहां शिल्पा के प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना नहीं है, वहीं कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि उन्हें अभी वाली भाभी (शुभांगी अत्रे) ही बढ़िया लगने लगी हैं। ज्यादातर लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि अभी वाली भाभी शुभांगी अत्रे का क्या होगा?