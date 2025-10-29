'दे दे प्यार दे 2' का दूसरा गाना 'झूम शराबी' रिलीज, अजय देवगन ने छलकाए जाम

झूम शराबी

हनी और अजय की जुगलबंदी ने जीता दिल

अजय ने एक्स पर गाना 'झूम शराबी' रिलीज करते हुए लिखा, 'वॉल्यूम बढ़ाओ, डांस फ्लोर पर चाचाओं की मनपसंद धमाल मची है। झूम शराबी अभी रिलीज।' हनी और अजय की जुगलबंदी वाले इस गाने ने लोगों को झूमने को मजबूर कर दिया है। 'दे दे प्यार दे 2' अगले महीने 14 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है। अजय और रकुल के अलावा, आर माधवन अहम किरदार में हैं। इसकी पहली किस्त साल 2019 में रिलीज हुई है।