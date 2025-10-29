'दे दे प्यार दे 2' का दूसरा गाना 'झूम शराबी' रिलीज, अजय देवगन ने छलकाए जाम
क्या है खबर?
अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की आगामी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है। निर्माताओं ने 'रात भर' के बाद दूसरा गाना, 'झूम शराबी' रिलीज कर दिया है। रैपर यो यो सिंह ने दिवंगत पार्श्व गायक अजीज नाजा के मशहूर गाने 'झूम बराबर झूम शराबी' काे नए तरीके से पेश किया है, जो आते ही यूट्यूब पर छा गया। दिलचस्प बात ये है कि अभिनेता पहली बार जाम छलकाते दिखे हैं।
झूम शराबी
हनी और अजय की जुगलबंदी ने जीता दिल
अजय ने एक्स पर गाना 'झूम शराबी' रिलीज करते हुए लिखा, 'वॉल्यूम बढ़ाओ, डांस फ्लोर पर चाचाओं की मनपसंद धमाल मची है। झूम शराबी अभी रिलीज।' हनी और अजय की जुगलबंदी वाले इस गाने ने लोगों को झूमने को मजबूर कर दिया है। 'दे दे प्यार दे 2' अगले महीने 14 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है। अजय और रकुल के अलावा, आर माधवन अहम किरदार में हैं। इसकी पहली किस्त साल 2019 में रिलीज हुई है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Turn up the volume, it’s uncle-approved mayhem on the dance floor. 🕺#JhoomSharaabi out now - https://t.co/c0FGz6TdVg#DeDePyaarDe2 in cinemas on 14th Nov. 🎟️#PyaarVsParivaar@ActorMadhavan @Rakulpreet #MeezaanJafri @jaavedjaaferi #GautamiKapoor @ishidutta @asliyoyo…— Ajay Devgn (@ajaydevgn) October 29, 2025