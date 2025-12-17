शिल्पा शेट्टी ने बास्टियन बेंगलुरु मामले पर चुप्पी तोड़ी

शिल्पा शेट्टी बास्टियन बेंगलुरु मामले पर बोलीं- हमें पूरा विश्वास है, न्याय की जीत होगी

लेखन ज्योति सिंह 01:44 pm Dec 17, 202501:44 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्‌टी और उनका रेस्टोरेंट बास्टियन बेंगलुरु एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में उनके बास्टियन गार्डन सिटी सहित 2 पब के खिलाफ कथित तौर पर केस दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई पब के तय समय से ज्यादा देर तक खुला रहने के लिए की गई है। अब सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए शिल्पा ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। साथ ही कहा कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।