शिल्पा शेट्टी बास्टियन बेंगलुरु मामले पर बोलीं- हमें पूरा विश्वास है, न्याय की जीत होगी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनका रेस्टोरेंट बास्टियन बेंगलुरु एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में उनके बास्टियन गार्डन सिटी सहित 2 पब के खिलाफ कथित तौर पर केस दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई पब के तय समय से ज्यादा देर तक खुला रहने के लिए की गई है। अब सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए शिल्पा ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। साथ ही कहा कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।
पोस्ट
शिल्पा ने साझा किया पोस्ट
शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर लंबी-चौड़ी पोस्ट साझा की और लिखा, 'हम इन निराधार आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। इन मुद्दों को बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक रंग दिया जा रहा है। हाईकोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर है, और उस पर सुनवाई लंबित है। हमने जांच में पूरा सहयोग किया। हमें विश्वास है कि न्याय की जीत होगी। हम मीडिया से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे संयम बरतें क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
December 17, 2025
मामला
जानिए क्या है पूरा मामला
बेंगलुरु पुलिस ने शिल्पा के 2 पबों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें उनका सह-स्वामित्व वाला बास्टियन बेंगलुरु रेस्टोरेंट भी शामिल है। इंडिया टुडे के मुताबिक, इन पबों पर कथित तौर पर निर्धारित समय से अधिक समय तक संचालित होने का आरोप है। बास्टियन बेंगलुरु का संचालन बिजनेसमैन रंजीत बिंद्रा द्वारा स्थापित बास्टियन हॉस्पिटैलिटी के जरिए होता है। बताया जाता है कि अभिनेत्री ने 2019 में इस व्यवसाय में निवेश किया था। इसके उनकी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है।