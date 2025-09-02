शिल्पा शेट्टी ने किए लालबाग के राजा के दर्शन, यहां देखिए वीडियो 

वीडियो

शिल्पा ने की प्रशंसकों से मुलाकात

लालबाग के राजा का आशीर्वाद लेने के बाद शिल्पा ने पंडाल के बाहर अपने प्रशंसकों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। बता दें, शिल्पा जल्द ही फिल्म 'KD: द डेविल' में नजर आएंगे। संजय दत्त, नोरा फतेही और ध्रुव सरजा जैसे सितारे भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह एक पैन इंडिया फिल्म है, जिसे आप हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देख पाएंगे। यह फिल्म 4 सितंबर को रिलीज होगी।