LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / शिल्पा शेट्टी ने किए लालबाग के राजा के दर्शन, यहां देखिए वीडियो 
शिल्पा शेट्टी ने किए लालबाग के राजा के दर्शन, यहां देखिए वीडियो 
शिल्पा शेट्टी ने किए लालबाग के राजा के दर्शन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@theshilpashetty)

शिल्पा शेट्टी ने किए लालबाग के राजा के दर्शन, यहां देखिए वीडियो 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 02, 2025
02:37 pm
क्या है खबर?

गणेश चतुर्थी के खास मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने 2 सितंबर (मंगलवार) को लालबागचा राजा के दर्शन किए। उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह लालबाग के राजा का आशीर्वाद लेती नजर आ रही हैं। वीडियो में शिल्पा गणपति बप्पा की भक्ति में लीन दिख रही हैं। इस दौरान वह पारंपरिक परिधान में नजर आईं। शिल्पा की एक झलक पाने के लिए पंडाल के बाहर उनके प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी।

वीडियो

शिल्पा ने की प्रशंसकों से मुलाकात

लालबाग के राजा का आशीर्वाद लेने के बाद शिल्पा ने पंडाल के बाहर अपने प्रशंसकों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। बता दें, शिल्पा जल्द ही फिल्म 'KD: द डेविल' में नजर आएंगे। संजय दत्त, नोरा फतेही और ध्रुव सरजा जैसे सितारे भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह एक पैन इंडिया फिल्म है, जिसे आप हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देख पाएंगे। यह फिल्म 4 सितंबर को रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो