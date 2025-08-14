शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पहुंचे वृंदावन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@theshilpashetty)

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा ने धोखाधड़ी के आरोप के बीच किए प्रेमानंद महाराज के दर्शन, वीडियो वायरल

लेखन दीक्षा शर्मा 03:32 pm Aug 14, 2025

क्या है खबर?

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मुंबई के एक कारोबारी ने इस जोड़े पर 60.4 करोड़ रुपये की ठगी का इल्जाम लगाया है। अब धोखाधड़ी के आरोप के बीच शिल्पा और राज वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। शिल्पा और राज का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों प्रेमानंद महाराज से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं।