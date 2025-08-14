शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा ने धोखाधड़ी के आरोप के बीच किए प्रेमानंद महाराज के दर्शन, वीडियो वायरल
क्या है खबर?
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मुंबई के एक कारोबारी ने इस जोड़े पर 60.4 करोड़ रुपये की ठगी का इल्जाम लगाया है। अब धोखाधड़ी के आरोप के बीच शिल्पा और राज वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। शिल्पा और राज का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों प्रेमानंद महाराज से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं।
बातचीत का वीडियो हो रहा वायरल
वीडियो में शिल्पा और राज प्रेमानंद महाराज के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जब शिल्पा ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए तो महाराज ने दोनों को नाम जाप की सलाह दी। राज ने बताया कि वह पिछले 2 साल से प्रेमानंद महाराज को सुन रहे हैं। बता दें कि यह पहला मौका है, जब शिल्पा और राज ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए हैं।
Shilpa Shetty और Raj Kundra से महाराज जी की क्या वार्ता हुई?— Navlik rakholia (@navlikrakholiya) August 14, 2025
Bhajan Marg by Param Pujya Vrindavan Rasik Sant Shri Hit Premanand Govind Sharan Ji Maharaj, Shri Hit Radha Keli Kunj, Varah Ghat, Vrindavan Dham