शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा ने धोखाधड़ी के आरोप के बीच किए प्रेमानंद महाराज के दर्शन, वीडियो वायरल 

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पहुंचे वृंदावन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@theshilpashetty)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 14, 2025
03:32 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मुंबई के एक कारोबारी ने इस जोड़े पर 60.4 करोड़ रुपये की ठगी का इल्जाम लगाया है। अब धोखाधड़ी के आरोप के बीच शिल्पा और राज वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। शिल्पा और राज का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों प्रेमानंद महाराज से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं।

बातचीत का वीडियो हो रहा वायरल

वीडियो में शिल्पा और राज प्रेमानंद महाराज के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जब शिल्पा ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए तो महाराज ने दोनों को नाम जाप की सलाह दी। राज ने बताया कि वह पिछले 2 साल से प्रेमानंद महाराज को सुन रहे हैं। बता दें कि यह पहला मौका है, जब शिल्पा और राज ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए हैं।

