शरवरी वाघ के साथ इश्क फरमाएंगे 'सैयारा' अभिनेता अहान पांडे, जानिए फिल्म पर क्या है अपडेट
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री शरवरी वाघ अपनी आगामी फिल्म 'अल्फा' को लेकर खूब चर्चे बटोर रही हैं। अब खबर है कि प्रशंसक जल्द ही उन्हें एक युवा राेमांटिक फिल्म में देखेंगे। फिल्म में शरवरी के साथ 'सैयारा' अभिनेता अहान पांडे मुख्य किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर करेंगे। बता दें कि अहान इन दिनों अपनी फिल्म 'सैयारा' की सफलता का स्वाद चख रहे हैं। शरवरी के साथ उनकी आगामी फिल्म पर क्या अपडेट है, आइए जानते हैं।
प्रतिभा
दोनों बॉलीवुड जगत के उभरते हुए सितारे
फिल्म से जुड़े सूत्र ने IANS से बातचीत में कहा, "सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा है। अहान युवा पीढ़ी के बड़े पुरुष अभिनेता बने हैं। शरवरी 100 करोड़ वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म मुंज्या का हिस्सा थीं। दोनों सितारों की अभिनय प्रतिभा लोगों को सिनेमाघरों तक खींच सकती है।" सूत्र ने कहा, "अली अब्बास ऐसी युवा फिल्म बनाने के लिए उत्साहित हैं जिसमें रोमांस के साथ एक्शन और मनोरंजन भी है। ये आदित्य चोपड़ा के साथ उनकी 5वीं फिल्म होगी।"
कारण
शरवरी और अहान को इसलिए एक साथ लाना चाहते हैं निर्माता
सूत्र ने शरवारी और अहान को एक साथ लेने के पीछे का कारण भी बताया। उन्होंने कहा, "नए सितारों ने जिस तरह दर्शकों का दिल जीता है, इससे निर्माता भी खुश हैं। उनका मानना है कि युवा पीढ़ी बॉक्स ऑफिस पर बदलाव लाई है। इसलिए अब वह ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं, जो युवाओं को पसंद आए।" शरवरी ने 'बंटी और बबली 2' से बॉलीवुड में कदम रखा था। जल्द ही उन्हें यशराज फिल्म्स की 'अल्फा' में देखा जाएगा।