शरवरी वाघ के साथ इश्क फरमाएंगे 'सैयारा' अभिनेता अहान पांडे, जानिए फिल्म पर क्या है अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 03:15 pm Oct 06, 202503:15 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री शरवरी वाघ अपनी आगामी फिल्म 'अल्फा' को लेकर खूब चर्चे बटोर रही हैं। अब खबर है कि प्रशंसक जल्द ही उन्हें एक युवा राेमांटिक फिल्म में देखेंगे। फिल्म में शरवरी के साथ 'सैयारा' अभिनेता अहान पांडे मुख्य किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर करेंगे। बता दें कि अहान इन दिनों अपनी फिल्म 'सैयारा' की सफलता का स्वाद चख रहे हैं। शरवरी के साथ उनकी आगामी फिल्म पर क्या अपडेट है, आइए जानते हैं।