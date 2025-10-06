राम चरण की पत्नी उपासना बेटी को रखना चाहती हैं लाइमलाइट से दूर, जानिए क्या कहा

दक्षिण सिनेमा के अभिनेता राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी ने साल 2023 में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था। उनकी बेटी क्लिन कारा अब 2 साल की हो चुकी हैं। हालांकि, इस जोड़े ने आज तक अपनी बेटी के चेहरे को दुनिया से रूबरू नहीं कराया है। जब उपासना से पूछा गया कि क्या वह खास वक्त पर बेटी का चेहरा दिखाएंगी तो उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी वह इस बारे में नहीं जानती हैं।