राम चरण की पत्नी उपासना बेटी को रखना चाहती हैं लाइमलाइट से दूर, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
दक्षिण सिनेमा के अभिनेता राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी ने साल 2023 में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था। उनकी बेटी क्लिन कारा अब 2 साल की हो चुकी हैं। हालांकि, इस जोड़े ने आज तक अपनी बेटी के चेहरे को दुनिया से रूबरू नहीं कराया है। जब उपासना से पूछा गया कि क्या वह खास वक्त पर बेटी का चेहरा दिखाएंगी तो उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी वह इस बारे में नहीं जानती हैं।
बयान
बेटी को जीने की आजादी देना चाहती हैं उपासना
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उपासना ने कहा, "दुनिया काफी तेजी से बदल रही है। माता-पिता होने के नाते कुछ घटनाएं हमे डराती हैं। हम अपने बच्चे को जीने की आजादी देना चाहते हैं।" उन्होंने आगे कहा, " हवाई अड्डा जाते वक्त बेटी का चेहरा छिपाना... यह मां, बच्चे, पिता और आसपास मौजूद लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है। मुझे नहीं पता कि हम सही कर रहे हैं या नहीं, लेकिन हम जहां हैं, उसमें खुश हैं।"
शादी
13 साल पहले राम और उपासना ने की शादी
अभिनेता राम और उपासना ने 2012 को हैदराबाद में एक निजी समारोह में 2 बार शादी रचाई थी। 14 जून को पहली शादी उपासना के फार्म हाउस पर हुई थी। अगले दिन उसी जगह पर दोनों ने दूसरी बार शादी की थी। इस जश्न में सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे। शादी के 11 साल बाद इस राम और उपासना जून, 2023 में बेटी के माता-पिता बने। दोनों ने बेटी को क्लिन कारा कोनिडेला नाम दिया है।