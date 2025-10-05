'बिग बॉस 19' में दीपक चाहर की धमाकेदार एंट्री, घरवालों का सिस्टम हिलाने आए एल्विश यादव
क्या है खबर?
'बिग बॉस 19' दर्शकों को खूब आकर्षित कर रहा है। इस वीकेंड के वार के पहले दिन जहां सलमान खान ने कुनिका सदानंद को जमकर लताड़ा, वहीं अमाल मलिक की भी खूब क्लास लगी। उधर मृदुल तिवारी तो सलमान की डांट सुनकर फफक कर रो ही पड़े। वीकेंड के वार के दूसरे दिन यानी रविवार को भी खूब धमाका होने वाला है, क्योंकि क्रिकेटर दीपक चाहर और एल्विश यादव की शो में धमाकेदार एंट्री होने वाली है।
प्रोमो
मालती चाहर का समर्थन करने शो में पहुंचे दीपक
'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें सलमान स्टेज पर दीपिक संग क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं। सलमान ने खास अंदाज में दीपक का शो में स्वागत किया। दरअसल, दीपक की बहन मालती चाहर वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में शो से जुड़ी हैं। बहन का समर्थन करते खुद दीपक 'बिग बॉस' के मंच तक पहुंचे हैं। उधर एल्विश की भी एंट्री हुई है, जिन्हें सलमान घरवालों का सिस्टम हैंग करने के लिए कह रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
दीपक चाहर ने सलमान खान के साथ खेला क्रिकेट
#Exclusive: Indian Cricketer Deepak Chahar With Megastar Salman Khan in WKV On The Set Of Bigg Boss..!🔥🔥— Rizwan Khan (@imrizwankhan786) October 4, 2025
-Deepak Chahar Ki Wildcard Entry In Bigg Boss 19 😵🤯 @deepak_chahar9 Bachke Rehna Bhai Khatarnak Log Hai Andaar 🤣#SalmanKhan #WeekendKaVaar pic.twitter.com/hGAdYVjd6Y
क्लास
एल्विश कराएंगे घरवालों से टास्क
शो में एल्विश यादव जहां घरवालों संग मस्ती करते दिखेंगे, वहीं वो प्रतियोगियों से एक टास्क करवाएंगे, जिसमें सब एक-दूसरे पर कटाक्ष करते दिखेंगे। ये एक जहरीला टास्क होगा, जिसमें घरवाले एक-दूसरे के खिलाफ जहर उगलेंगे। एल्विश की मौजूदगी में वीकेंड का वार बेहद धामाकेदार होने वाला है। बता दें कि एल्विश 'बिग बॉस OTT 2' में वाइल्डकार्ड प्रतियोगी के तौर पर आए थे और विजेता बने थे। वो 'बिग बॉस' का खिताब जीतने वाले पहले वाइल्डकार्ड प्रतियोगी बने थे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रोमो
#WeekendKaVaar - Elvish Yadav karne aaye Systumm hang gharwalon kipic.twitter.com/9eG22DJpdq— BBTak (@BiggBoss_Tak) October 4, 2025