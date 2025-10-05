'बिग बॉस 19' में दीपक चाहर और एल्विश यादव की एंट्री (तस्वीर: एक्स/@imrizwankhan786)

'बिग बॉस 19' में दीपक चाहर की धमाकेदार एंट्री, घरवालों का सिस्टम हिलाने आए एल्विश यादव

लेखन नेहा शर्मा 12:24 pm Oct 05, 202512:24 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 19' दर्शकों को खूब आकर्षित कर रहा है। इस वीकेंड के वार के पहले दिन जहां सलमान खान ने कुनिका सदानंद को जमकर लताड़ा, वहीं अमाल मलिक की भी खूब क्लास लगी। उधर मृदुल तिवारी तो सलमान की डांट सुनकर फफक कर रो ही पड़े। वीकेंड के वार के दूसरे दिन यानी रविवार को भी खूब धमाका होने वाला है, क्योंकि क्रिकेटर दीपक चाहर और एल्विश यादव की शो में धमाकेदार एंट्री होने वाली है।