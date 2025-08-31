'अल्फा' को लेकर आया बड़ा अपडेट

'अल्फा' में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के बीच होगा डांस मुकाबला, सामने आई ये जानकारी

लेखन दीक्षा शर्मा 01:30 pm Aug 31, 202501:30 pm

क्या है खबर?

'पठान' और 'टाइगर 3' के साथ अपने YRF स्पाई यूनिवर्स को और बड़ा करने वाले आदित्य चोपड़ा ने साल 2023 में अपनी पहली महिला प्रधान स्पाई फिल्म का ऐलान किया था, जिसका नाम 'अल्फा' है। इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मुख्य भूमिका निभा रही हैं। जब से इस फिल्म का ऐलान हुआ था, उसी दिन से दर्शकों के बीच गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। अब 'अल्फा' को लेकर धांसू अपडेट सामने आया है।