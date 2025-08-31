'अल्फा' में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के बीच होगा डांस मुकाबला, सामने आई ये जानकारी
क्या है खबर?
'पठान' और 'टाइगर 3' के साथ अपने YRF स्पाई यूनिवर्स को और बड़ा करने वाले आदित्य चोपड़ा ने साल 2023 में अपनी पहली महिला प्रधान स्पाई फिल्म का ऐलान किया था, जिसका नाम 'अल्फा' है। इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मुख्य भूमिका निभा रही हैं। जब से इस फिल्म का ऐलान हुआ था, उसी दिन से दर्शकों के बीच गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। अब 'अल्फा' को लेकर धांसू अपडेट सामने आया है।
रिपोर्ट
पहली बार साथ डांस करेंगी आलिया-शरवरी
मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'अल्फा' में आलिया और शरवरी के बीच डांस फेस-ऑफ होने वाला है। निर्माताओं ने फिल्म में एक स्पेशल डांस नंबर रखा है, जो इसके मुख्य आकर्षणों में से एक होगा। इस गाने में आलिया और शरवरी पहली बार साथ पर्दे पर थिरकती नजर आएंगी। फिल्म का यह गाना बेहद खास होगा। गाने की शूटिंग के लिए लोकेशन पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। इसकी शूटिंग अगले महीने हो सकती है।
अल्फा
अल्फा' कब होगी रिलीज?
'अल्फा' इस साल क्रिसमस के मौके पर यानी 25 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म की शूटिंग अपने अंतिम चरण पर है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान शिव रवैल ने संभाली है। शिव ने धनुष अभिनीत 'द रेलवे मेन' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। ऋतिक रोशन भी इस फिल्म का हिस्सा हैं और वह भी इसमें जबरदस्त एक्शन करते दिखेंगे। वह एजेंट कबीर के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले हैं।