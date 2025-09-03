'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' में मुख्य भूमिका निभाएंगी शनाया कपूर (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@shanayakapoor02)

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' में डबल धमाका करेंगी शनाया कपूर, सामने आई ये जानकारी

लेखन दीक्षा शर्मा 03:48 pm Sep 03, 202503:48 pm

क्या है खबर?

संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया। हालांकि, उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी। आने वाले समय में शनाया एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगी। अब संजय की बेटी OTT की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं। शनाया जल्द ही करण जौहर की वेब सीरीज 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' में नजर आएंगी।