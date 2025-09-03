अनुराग कश्यप की 'निशांची' का ट्रेलर जारी, जबरदस्त एक्शन करते दिखे ऐश्वर्य ठाकरे
क्या है खबर?
अनुराग कश्यप के निर्देशन में बन रही फिल्म 'निशांची' की पिछले काफी समय से चर्चा हो रही है। इस क्राइम ड्रामा फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म इसलिए खास है, क्योंकि इसके जरिए शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। अब आखिरकार निर्माताओं ने 'निशांची' का ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसमें ऐश्वर्य जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं।
ट्रेलर
19 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म
'निशांची' में ऐश्वर्य की जोड़ी वेदिका पिंटो के साथ बनी है, जो फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाती नजर आएंगी। अनुराग ने ट्रेलर साझा करते हुए लिखा, 'अब तक तो बस झलक देखे थे। अब टाइम है फुल बवाल ट्रेलर देखने का।' इस फिल्म में मोनिका पनवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब, पीयूष मिश्रा, मनन भारद्वाज, वरुण ग्रोवर और कुमुद मिश्रा भी अहम भूमिका निभा रही हैं। यह फिल्म 19 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Ab tak toh bas jhalak dekhe the, ab time hai phull bawaal trailer dekhne ka! 🔥💥#Nishaanchi, Trailer Out Now.— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) September 3, 2025
Releasing in theatres near you on September 19 🎯#Aaishvary #VedikaPinto @_Monikapanwar #KumudMishra @Mdzeeshanayyub @cinemakasam @AjayGRai #SylvesterFonseca… pic.twitter.com/OF4aiWno1m