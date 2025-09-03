अनुराग कश्यप की 'निशांची' का ट्रेलर जारी, जबरदस्त एक्शन करते दिखे ऐश्वर्य ठाकरे

क्या है खबर?

अनुराग कश्यप के निर्देशन में बन रही फिल्म 'निशांची' की पिछले काफी समय से चर्चा हो रही है। इस क्राइम ड्रामा फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म इसलिए खास है, क्योंकि इसके जरिए शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। अब आखिरकार निर्माताओं ने 'निशांची' का ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसमें ऐश्वर्य जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं।