होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की हालत देखकर छलका शाहरुख खान का दर्द, लिखा- मनोबल न टूटे 
शाहरुख खान ने साझा किया भावुक पोस्ट

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 03, 2025
06:40 pm
क्या है खबर?

पंजाब इस समय पिछले चार दशकों में सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। पूरे देश के लोग पंजाब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्यों में प्रशासन के साथ-साथ आम नागरिक भी लगातार सक्रिय हैं और जरूरतमंदों की हर संभव मदद कर रहे हैं। अब पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की हालत देखकर शाहरुख खान का दिल भर आया है। उन्होंने एक भावुक नोट लिखकर पंजाब के लोगों को मनोबल बढ़ाया है।

नोट

शाहरुख ने क्या लिखा?

शाहरुख ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, 'पंजाब में इस विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना और हौसला भेज रहा हूं... पंजाब का मनोबल कभी न टूटे... ईश्वर उन सभी पर कृपा बनाए रखे।' शाहरुख से पहले आयुष्मान खुराना, राजकुमार यादव, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और अन्य सितारों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों की सलामती की दुआ मांगी थी। उधर पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी हस्तियां भी आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ा रही हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट