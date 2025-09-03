पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की हालत देखकर छलका शाहरुख खान का दर्द, लिखा- मनोबल न टूटे 

नोट

शाहरुख ने क्या लिखा?

शाहरुख ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, 'पंजाब में इस विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना और हौसला भेज रहा हूं... पंजाब का मनोबल कभी न टूटे... ईश्वर उन सभी पर कृपा बनाए रखे।' शाहरुख से पहले आयुष्मान खुराना, राजकुमार यादव, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और अन्य सितारों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों की सलामती की दुआ मांगी थी। उधर पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी हस्तियां भी आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ा रही हैं।