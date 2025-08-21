मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@mankirtaulakh)

मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख को धमकी, लिखा- ले बेटे, अब तेरा टाइम आ गया

लेखन नेहा शर्मा 04:33 pm Aug 21, 202504:33 pm

क्या है खबर?

हरियाणा के फतेहबाद में रहने वाले मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वह अपने किसी नए गाने की वजह से नहीं, बल्कि उन्हें मिली धमकी को लेकर चर्चा में आए हैं। उन्हें कॉल और व्हॉट्सएप पर संदेश भेजकर धमकी दी गई है। गायक को एक विदेशी नंबर से मैसेज आया, जिसमें उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है।