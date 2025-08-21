मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख को धमकी, लिखा- ले बेटे, अब तेरा टाइम आ गया
क्या है खबर?
हरियाणा के फतेहबाद में रहने वाले मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वह अपने किसी नए गाने की वजह से नहीं, बल्कि उन्हें मिली धमकी को लेकर चर्चा में आए हैं। उन्हें कॉल और व्हॉट्सएप पर संदेश भेजकर धमकी दी गई है। गायक को एक विदेशी नंबर से मैसेज आया, जिसमें उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है।
धमकी
अब तैयारी कर ले बेटे- धमकी
धमकी भरे मैसेज में लिखा गया है, 'तैयारी कर ले बेटे, अब तुम्हारा समय आ गया है। चाहे तुम्हारी पत्नी हो या तुम्हारा बच्चा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हारा काम-तमाम करेंगे। ये मत सोचना कि जिसने तुम्हें धमकी दी है। अगर तुम उसका मजाक बनाओगे तो उसे कैसा लगेगा। नंबर लगाना है बेटे। देख कैसे लगता है। देखते चल बेटे। अब तेरे साथ क्या-क्या होता है।' यह धमकी इटली के एक नंबर से व्हाट्सएप पर दी गई है।
मामला
मनकीरत को बंबीहा गैंग से भी मिल चुकी धमकी
पंजाब में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मनकीरत ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। तब उन्हें बंबीहा गैंग से धमकी मिली थी। 2022 में एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया था कि मूसेवाला की हत्या में मनकीरत का हाथ है। इसके बाद मार्च, 2023 में पंजाब पुलिस ने बंबीहा गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था और कहा था कि ये सभी मनकीरत को मारने की साजिश रच रहे थे।