दिल्ली हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई, रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स को समन

Delhi HC issues notice to Shahrukh Khan's Red Chillies Entertainment, Netflix on Sameer Wankhede's suit alleging defamation in web series. pic.twitter.com/SjyjBVY3hm

समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान, गौरी खान और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। बीते हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका में संशोधन करने के सुझाव के साथ सुनवाई टाल दी थी, लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। समीर ने संशोधन के बाद दोबारा याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए अब कोर्ट ने शाहरुख की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स को तलब किया है।

निर्देश

कोर्ट ने अपने नोटिस में क्या कहा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर समन (नोटिस) जारी किया है। कोर्ट ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसी के साथ याचिकाकर्ता से सभी प्रतिवादियों को याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। बता दें कि 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की बैनर तले बनी है।