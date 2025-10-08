दिल्ली हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई, रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स को समन
क्या है खबर?
IRS अधिकारी समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज समेत नेटफ्लिक्स पर भी मुकदमा ठोका था। इसमें आरोप लगाया गया कि उनकी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े द्वारा दायर मुकदमे पर शाहरुख के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज और OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को समन जारी किया है।
ट्विटर पोस्ट
रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को समन
Delhi HC issues notice to Shahrukh Khan's Red Chillies Entertainment, Netflix on Sameer Wankhede's suit alleging defamation in web series. pic.twitter.com/SjyjBVY3hm— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2025
सुनवाई
संशोधन के बाद समीर ने दोबारा दायर की थी याचिका
समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान, गौरी खान और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। बीते हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका में संशोधन करने के सुझाव के साथ सुनवाई टाल दी थी, लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। समीर ने संशोधन के बाद दोबारा याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए अब कोर्ट ने शाहरुख की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स को तलब किया है।
निर्देश
कोर्ट ने अपने नोटिस में क्या कहा?
दिल्ली हाई कोर्ट ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर समन (नोटिस) जारी किया है। कोर्ट ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसी के साथ याचिकाकर्ता से सभी प्रतिवादियों को याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। बता दें कि 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की बैनर तले बनी है।